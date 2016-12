Julefreden har senka seg

På nyhetsfronten skjer det lite, og julefreden ser ut til å ha lagt seg over Midt-Troms.

LAKSFJORD: Kirkeklokkene har kima og jula er ringt inn. Sølvguttene har gjort sitt på TV og det samme med Askepott. De fleste har funnet veien hjem til mat og gaver. Mange har vært på kirkegården for å tenne lys og minnes sine kjære.

Kjøpesenteret stengte sine dører klokka 13, etter å ha gitt kundene en siste mulighet for å handle inn glemte julegaver og andre nødvendigheter.

Som alle med vindu i huset kan bevitne, så fikk vi hvit jul i år og. Værmeldinga fremmer spådommer om at været fortsette i samme spor, noe som gir fine rammer for julestemning. I morgen har Yr.no prediksjoner vist at skyene kan vike for blå himmel. For de som har hatt på radioen i bilen ute i et eller annet ærend, er det ekstra godt å høre om juleværet sørpå. Stormen sør landet merker vi lite til her i nord, og vi får kun en liten bris i de stille dagene som kommer.

Til slutt ønsker Folkebladet alle våre lesere en god jul!