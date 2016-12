Nye eiere av Coop-bygget

Eierne av Sjøvegan Byggevare AS Byggtorget satser på ny butikk i sentrum av Sjøvegan. De har nemlig overtatt Coop-bygget.

SJØVEGAN: Sjøvegan Byggevare har ei eventyrlig historie på Vasshaug. De har opparbeidet seg et stort kundenett, ikke minst fra nabokommunene siden de starta opp for 11 år siden. I fjor omsatte bedriften for nesten 22 millioner kroner. Men nå er det dags for utvidelse og satse videre.

Overtok bygget

Som kjent skal Coop sette opp et helt nytt bygg på Sjøvegan som skal stå ferdig i 2018. Det betyr at gamlebygget på 1200 kvadratmeter blir ledig. Og da tro eierne av Sjøvegan Byggevare til.

– Det er ikke mer enn halvannen uke siden vi tok kontakt med Coop. Det ble fort avgjort at vi fikk overta bygget, de likte planene våre, sier en av eierne av Sjøvegan Byggevare AS, Tor-Arne Chruickshank til Folkebladet.

Bygge på en etasje

På sikt kan Coop-bygget bli mer enn bare butikkdrift. Det er også planlagt å bygge på en etasje med leiligheter. Det forhandles med investorer, men dette er ikke så langt avgjort.

– Flere aktører har tatt kontakt med oss og vist interesse for å bygge andreetasjen. Dette er ikke noe vi vil gjøre, det må folk som kan dette ta seg av. Men for oss er det bare en fordel om det bygges en etasje til, sier Hans Jørgen Pedersen, eier og ansatt i Sjøvegan Byggevare.

Satser maritimt

De skal fortsette med butikken på Vasshaug som i dag. Konseptet for nybutikken på Sjøvegan ikke helt klart enda. Her ligger det an til å etablere et nytt driftsselskap. Chruickshank røper ett område de kommer til å satse på.

– Vi tenker å starte med utsalg av båter, båtmotorer og annet maritimt utstyr. Det er jo ingen her som forhandler slikt utstyr. Det er irriterende å måtte kjøre ut av kommunen bare for å kjøpe et par årer. Vi har tro på at det er et marked for dette i Salangen. Og beliggenheten til Coop-bygget med nærhet til moloen og småbåthavna som kommer er jo også veldig bra i forhold til maritimt utstyr, sier Chruickshank.

– Coop-bygget er perfekt for maritim satsing. Og at vi får aktivitet i dette bygget vil gagne alle på Sjøvegan. Vi er også opptatt av å ikke starte med noe som er i direkte konkurranse med andre butikker på Sjøvegan. Jeg har stor tro på at dette vil bli veldig bra, sier Pedersen.

Flere ansatte

– Vi skal fortsatt være god på byggevarer og må se litt på hvilke andre varer vi vil satse på i denne butikken. Jeg tror dette blir veldig bra og at det totalt sett vil føre til en økt handel på Sjøvegan, sier Chruickshank.

– Vil det føre til flere ansatte?

– Ja, det kan bli snakk om en økning på to-tre ansatte. Vi vurderer også å etablere et verksted for service og reparasjoner av båter og utstyr. Bygget er jo på 1200 kvadratmeter, så det er mye plass. Men vi har halvannet år på å finne ut av hva vi skal satse på. Dette blir spennende fremover, sier Chruickshank.

Voksende båtmiljø

Hvor mye de har betalt for bygget holder de foreløpig for seg selv. Ronny Dørum er også en av eierne og er ansatt i selskapet.

– Det er artig og spennende å være med å utvikle Sjøvegan på denne måten. En båtbutikk er jo veldig nytt her. Og vi har et voksende båtmiljø i Salangen. Samtidig ser vi jo også at det kommer flere fremmedbåter hit etter at moloen kom. Jeg synes dette er veldig gøy og håper det går bra. Jeg tror det er viktig at vi begynner litt i det små slik vi har gjort tidligere, sier Dørum.