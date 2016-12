Frykter helikopterbasen kun er første brikke

Tillitsvalgt i Norges offisersforbund, Pål Nygaard, frykter at Forsvarets fraflytting fra Bardufoss ikke stopper med helikopterbasen.

BARDUFOSS: Det melder NRK Troms . Nygaard tror forsvarets flyskole på Bardufoss kan komme etter på flyttelasset sørover når helikopterbasen forsvinner. Ifølge NRK mener han avvikla av Bardufoss er en skjult prosess, og peker på at brikke etter brikke faller.