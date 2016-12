Vil stoppe helikopterflytting

Fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth (Ap), vil stoppe helikopterflyttinga fra Bardufoss til Rygge frem til landmaktsutredninga er ferdig.

BARDUFOSS: Hun ber nå Arbeiderpartiets stortingsgruppe om å jobbe for å utsette flyttinga til landmaktsutredninga er ferdig. Det melder NRK . Myrseth mener ifølge NRK at flyttinga er i mot forliket i Stortinget Arbeiderpartiet var med på.