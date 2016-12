Skal levere ny servicebåt til Salaks

Grovfjord Mekaniske Verksted skal levere en servicekatamaran til Salaks AS høsten 2017.

SJØVEGAN: I en pressemelding fra Grovfjord Mekaniske Verksted kommer det frem at Bnr 143 til Salaks er en stor servicekatamaran med hoveddimensjoner 14,99 meter x 10,4meter, og blir utstyrt med kraner på 65 og 23,5 tonnmeter, vinsj på 32 tonn samt tre capstaner på henholdsvis fem og tre tonn.

Vektlagt sikkerhet

Øvrig dekksutrustning er hekkrullenhet med hydrauliske andøvere samt haikjeft og skiveholder på skinne.

Videre er båten bygget med et romslig rorhus med kontor, pentry og sittegruppe. I tillegg et stort dekkshus som inneholder verksted/tørkerom, tre lugarer hvorav to med dusj/toalett og stor bysse/messe.

– Rederiet har i valg av løsninger lagt stor vekt på sikkerhet under arbeidsoperasjoner på dekk samt komfort for mannskapet. Den blir svært lik bnr 128 – Folden, som vi leverte til Folden Akva AS i juni i år, skriver daglig leder Bård Meek-Hansen i Grovfjord Mekaniske Verksted AS.

Femte til Salaks

– Bnr 143 skal leveres medio november 2017, og blir den femte båten vi leverer til Salaks. I 2015 leverte vi bnr 110 – Bekkebåten, i november i år ble bnr 131 – Sire-Elise levert pluss at vi har under bygging to hurtiggående røkterbåter som skal leveres på nyåret, skriver han.

Hovedmotorene yter 2x500HK ved 1800 o/min, mens aggregatet er på 44 kVA. For øvrig er båten utstyrt med hydraulisk HT vasker, vask/desinfiseringsanlegg samt diesel transfer system. I tillegg er det montert trapp i skuteside for enkel adkomst til merdring. Grovfjord Mekaniske Verksted har de tre siste månedene signert kontrakter på ni båter til en samlet verdi om lag 112 millioner kroner.