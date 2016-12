Skal fly jula inn

139 Luftving skal ut å fly julestjerna julaften.

BARDUFOSS: Det melder Nye-Troms. Julestjerna, en tradisjon som går tilbake til 60-tallet, har blitt en kjær del av julaften for mange. Tradisjonen tro skal helikoptrene bruke et par timer på ruta, som går fra Bardufoss. Før helikoptrene lander igjen skal de innom til blant annet Sørreisa, Finnsnes, Tromsø og Setermoen.

I tillegg til et Saab fly fra Luftforsvarets flygeskole, skal fire eller fem helikoptre være med på åfly årets julestjerne, rapporterer Nye-Troms, som har snakka med sjef for 139-luftving, oberst Helge Rasmussen.

Til tross for to års pause i 2012 og 2013, har formasjonsflyginga blitt gjennomført de siste årene. I fjor ble julestjerna fløyet på lillejulaften på grunn av den dårlige værmeldinga for julaften.