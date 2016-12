Kan forbli mørklagt i jula

En jordfeil mellom Finnsnes handelspark og Finnsnesvannet gjør at sentrum er delvis mørklagt.

- Lenvik kommune oppfordrer alle til å ferdes med varsomhet i trafikken i Finnsnes sentrum, og henstiller spesielt til myke trafikanter om å bruke refleks eller annet hjelpemiddel for å øke egen synlighet i trafikkbildet.

- Det er gjort vurderinger av hvordan belysning i gatelysene i Finnsnes sentrum kan løses med midlertidig tilførsel. Løsningen som er valgt går ut på å prioritere lys på gangfelt og kryss, og at "mindre viktige" lyspunkter kobles ut. Dette for å unngå å overbelaste den midlertidige tilførselen, opplyser kommunen videre.

- Statens vegvesen har feil med veibelysningen i sentrum av Finnsnes, og det beregnes ett omfattende gravearbeid for å rette feilen. Det gjøres forsøk på å finne en midlertidig løsning slik at det blir lys før jule- og nyttårshelga, skriver Lenvik kommune på sine nettsider.