Hun må vente med fylkesmann-jobben

Selv om Elisabeth Aspaker denne uka gikk av som EU-minister, kan hun ikke starte i jobben som fylkesmann i Troms ennå.

TROMSØ: Aspaker ble utnevnt til fylkesmann i Troms allerede i juni 2014, og har siden da hatt permisjon fra stillingen for å utføre jobben som fiskeriminister og senere EU- og EØS-minister.

– En del tror visst at jeg kan begynne i jobben som fylkesmann tidligere, men man slipper ikke unna Stortinget, så jeg kan ikke begynne før etter valget uansett, sier Aspaker til iTromsø.

Kan begynne etter valget

Aspaker tror hun kan begynne i sin nye jobb rundt 1. oktober 2017.

Aspaker går av som minister NRK melder tirsdag at Elisabeth Aspaker (H) går av som europaminister.

– Det må avklares nærmere med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men oppstarten blir nok ikke veldig lenge etter valget, lover hun.

Den tidligere EU- og EØS-ministeren fikk lørdag vite at Frank Bakke-Jensen overtar hennes plass i regjeringen.

– Det er litt rart ikke å være minister lenger, men på den andre siden får jeg nå tilbake kontrollen over min egen tid. Vanligvis har jeg smekkfull timeplan som bare blir travlere og travlere, og nå har jeg plutselig fri fram til over nyttår! Det blir annerledes, sier Aspaker og ler.

Forståelse

At statsminister Erna Solberg valgte å bytte henne ut, har hun full forståelse for.

– Alle har visst at jeg har en annen jobb som venter på meg, og statsministeren ønsker seg nok et mannskap som skal fortsette inn i valgkampen, noe jeg selv ikke skal gjøre. Med tanke på dette var jeg veldig inneforstått med at det ville bli et skifte nå. Faktisk trodde jeg at jeg måtte forlate regjeringen allerede i fjor, så dette siste året som EU- og EØS-minister har nesten vært en bonus. Jeg har utvilsomt vært veldig privilegert, og jeg har fått stor tillit hos statsministeren, sier Aspaker.

Nå er hele timeplanen til Aspaker slettet, og hun kan dermed ta seg en lang juleferie. Julehelga tilbringes i Oslo, men det nye året skal feires i ny leilighet i Tromsdalen.

– Det gleder jeg meg veldig til. De siste tre årene har jeg samlet opp bøker jeg en dag skulle få tid til å lese, så det skal jeg kaste meg over nå, sier Aspaker.