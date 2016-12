Ap-ordførere krever konsekvensutredning

15 nordnorske Ap-ordførerne legger press på sentralstyret i partiet, for å få konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

FINNSNES: Det melder NRK Nordland. I alt har 15 av 52 Ap-ordførere i landsdelen signert et brev til sentralstyret i partiet, som presser på for konsekvensutredning. Bakgrunnen for ønsket er blant annet behovet for arbeidsplasser i landsdelen.

– I tillegg trenger Norge inntektene som olje- og gassnæringa vil gi i mange tiår framover. Om få år stuper norsk oljeproduksjon. Da vil også inntektene stupe. Det betyr mindre inntekter til staten og velferd i hele landet. Derfor må nye områder konsekvensutredes, sier Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik til NRK Nordland.

Ordførerne som har signert brevet mener at oljevirksomhet er forenelig med fiskeri og havbruk, og peker på Vestlandet, hvor næringene lever side om side.

Splitta parti

Tidligere i høst har Arbeiderpartiets grupper i Troms og Finnmark sagt nei til oljeboring i de omstridte havområdene. I Nordland har partigruppa støtta opp om konsekvensutredning.

Fra før av har Høyre og Frp ytra ønske om oljevirksomhet i havområdene, mens Ap har ønska konsekvensutredning. De andre stortingspartiene er negative til olje- og gassutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Høyre, Frp og Ap har til sammen flertallet i Stortinget, som kreves for å åpne områdene for konsekvensutredning.