– Har samlet Senja på nettet

Visit Senja har lansert ny nettside.

SILSAND: Hele høsten har gått med til arbeidet, men for én uke siden kunne informasjons- og markedsansvarlig Stine Valjord i Visit Senja endelig slippe den nye nettsiden. Èn nettside rik på informasjon om Senja som reiselivsdestinasjon og Visit Senjas 38 medlemsbedrifter.

- Ett rike

– Så her har vi samla Senja til et rike, forteller Valjord smilende.

Hun legger ikke skjul på at det var behov for en oppgradering av nettsida, som før gikk under navnet destinasjonsenja.no, men som nå heter visitsenja.no.

– Nå er nettsiden foreløpig kun publisert på norsk, men vi jobber på spreng med å få oversatt tekstene til engelsk. Dette skal vi ha klart like over nyttår, sier Valjord.

Ennå er det ikke avgjort om det blir en tysk versjon også. De aller fleste visit-nettsidene i Norge forholder seg nemlig bare til norsk og engelsk.

– Bruk den

Hensikten med nettsida er selvsagt å lokke turister til eventyrøya Senja. Valjord er imidlertid klar på at turistene slettes ikke behøver å komme langveis fra.

– Vårt ønske er jo at også de som bor i regionen her kjenner til og bruker nettsida. Vi tror at veldig mange fra nærområdet ikke helt vet hva som finnes av tilbud på Senja, sier Valjord.

Hun bruker seg selv som eksempel, og forteller hvilken åpenbaring hun fikk da hun begynte å jobbe i Visit Senja tidligere i år.

– Jeg ante ikke at det var så mange aktiviteter og tilbud her.

Valjord anbefaler også varmt det som populært kalles «staycation», der man i stedet for å reise langveis heller utforsker nærområdet.

– Kanskje kan det være årets nyttårsforsett: at man tar seg en langweekend på Senja, foreslår hun.

Stilren nettside

Den nye nettsida til Visit Senja skal være av den dynamiske sorten. Det vil si at den skal ”leve” gjennom stadig nytt innhold i form av nyhetssaker, bilder og oppdatert informasjon. Valjord er også opptatt av at nettsida ikke skal bli ”rotete” ved at den blir proppet full av altfor mye informasjon.

– Målet hele veien har vært at det skal være lett å finne frem til relevant informasjon, men samtidig at nettsida skal være stilren. Vi har brukt en del store bilder, for som kjent sider biler mer enn tusen ord. Det er heller ikke en masse tekst på alt, for det mener vi ikke er nødvendig, sier Valjord.

Ønsker seg bilder

Ønsket til Visit Senja er at folk ”hjelper til” med å holde nettsiden levende. Dette i form av bilder fra Senja. Valjord påpeker at det ikke behøver å være bilder av den spektakulære sorten.

– Vi er selvfølgelg veldig glad for bilder av nordlys, hval og Tungeneset, men vi ønsker oss også gjerne bilder fra hverdagssituasjoner – fra skituren, der man sitter rundt bålpanna eller av det fantastiske polarlyset utenfor vinduet. Slike stemningsbilder ønsker vi gjerne å dele på nettsida vår og våre sosiale medier-kontoer, sier Valjord.