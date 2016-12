Vått og kaldt frem mot julaften

Minusgradene kan komme litt for seint til på gi et hvitt dekke på bakken før jul.

FINNSNES: Mens meteorologene tidligere denne uka var optimistiske for en hvit jul, er ikke værmeldingen helt siker nå som dagen nærmer seg.

Dagen i dag skal fortsette i samme spor, med plussgrader, akkompagnert med en del vind og regn, ifølge Yr.no. Det gjøres ikke forskjell mellom indre og ytre strøk, som skal få omtrent samme skuringa. Vind fra sørvest sørger for at det fortsatt skal være friskt rundt ørene.

Kaldere

Samtidig kan vi med rette håpe at det bli likere i morgen. Lille julaften skal starte med en god del nedbør. Dette i kombinasjon med en liten plussgrad gjør at sludd er det mest sannsynlige formen, mener Yr.no.

Ut over ettermiddagen og kvelden skal det bli et par grader kaldere, noe som kan gi et lite snødryss. Likevel mener meteorologene skyene kan ha sluppet sitt for dagen.

Vinden som har vært de siste dagene skal løye på lillejulaften.

Slik blir julaften

Julaften skal etter sigende fortsette i samme spor som kvelden før, med minusgrader og oppholdsvær. Det kan bli noen glimt av blå himmel, men for det meste er det meldt om overskya vær.

Gradestokken skal ifølge Yr.no krype til et par grader under frysepunktet.

Været de neste tre dagene

TORSDAG: Sørvestlig sterk kuling utsatte steder, fra om ettermiddagen stiv kuling. Regnbyger, snøbyger over ca. 200 moh.

FREDAG: Vestlig liten og til dels stiv kuling utsatte steder, fredag kveld minkende til bris i sør. Snøbyger.

LØRDAG: Sørvest opp i stiv kuling på kysten. Enkelte snøbyger. Utpå dagen sør og sørøst bris. Oppholdsvær, om kvelden litt snø i sørlige Troms og indre strøk av Finnmark.