Pent til jul, ymse til romjul

Det lette snølaget som la seg over gamle brøytehauger ser ut til å få seg noen ekstra centimeter i dag.

FINNSNES: For de som setter pris på hvit jul og ikke alt for glad i mye snømåking er utsiktene gode, ifølge Yr.no.

I dag skal temperaturene holde seg rundt frysepunktet. Det skal komme noe nedbør ut over formiddagen, men ut over ettermiddagen skal det gi seg. På innlandet kan det komme litt mer nedbør ut over dagen. Grunnen til at det omtales som nedbør, og ikke snø eller regn, er at det kan bli bydd på begge delene.

Pent på julaften

I morgen, altså på julaften, byr værgudene på stort sett samme meny som i dag. Det skal være overskya vær og stort sett oppholdsvær. Temperaturene skal holde seg rett under frysepunktet, og det skal stort sett være oppholdsvær. På indre strøk skal det bli litt kaldere, med temperaturer ned mot fem minusgrader på Bardufoss.

Første juledag skal skylaget lette noe, slik at de som kommer seg ut av senga i anstendig tid kan få glimt av blå himmel.

Uvær i romjula

Selv om utsiktene så tyder den foreløpige værmeldinga for romjula på godt innevær. Temperaturene skal legge seg på godt over frysepunktet. I tillegg skal regnet etter sigende komme plaskende ned, med tidvis mye nedbør.

På indre strøk skal temperaturene veksle litt mer på å ligge over og under nullpunktet, som skal gi regn, snø og sludd om en annen.

Været de neste tre dagene

Fredag: Troms Vestlig frisk bris, liten kuling på kysten i nord, i kveld minkende til sørvestlig bris i sør. Snøbyger, sluddbyger på kysten. Lite nedbør på innlandet.

Lørdag: Troms og Finnmark Sørvest opp i stiv kuling på kysten av Finnmark. Enkelte snøbyger. Utpå dagen sør og sørøst bris. Oppholdsvær, om kvelden litt snø i sørlige Troms og indre strøk av Finnmark.

Søndag: Troms og Finnmark Skiftende bris, utpå dagen nordvest bris, frisk bris på kysten. Oppholdsvær, etter hvert enkelte snøbyger i ytre strøk.