Millioner tikker inn til Lenvik kommune

Lenvik kommune får en førjulsgave i form av 5,3 millioner spillemiddelkroner.

FINNSNES: Lenvik kommune mottok tidligere i år fem millioner kroner i spillemidler for nybassenget i Finnsnes ungdomsskole. Nå mottar kommunen ytterligere 5,3 millioner kroner. Dette etter at Troms fylkeskommune har gjort en fordeling av spillemidler som er blitt inndratt i løpet av året.

Mest fra Sørreisa

Totalt er det inndratt 8,5 millioner kroner. Bakgrunnen for inndragninga er enten at anlegg har blitt billigere enn antatt, at utbyggere ikke har kommet igang og ferdigstilt anlegget innen to år eller at utbygger rett og slett har endret planer, og gitt beskjed om at anlegget ikke blir bygget som planlagt.

Det er Sørreisa kommune som har fått inndratt det største beløpet, 6,5 millioner kroner. Midlene skulle etter planen brukes til rehabilitering av bassenget i Sørreisa. Kommunestyret har imidlertid vedtak å gå bort fra rehabiliteringsplanene og i stedet utrede mulighetene for å bygge et nytt basseng.

Mye til Midt-Troms

Med den siste utbetalinga, har Lenvik kommune nå fått totalt 16,8 millioner kroner i spillemidler for nybassenget. Fortsatt gjenstår en rest på knappe to millioner kroner, men dette vil kommunen få utbetalt i 2017.

Andre tiltak i Midt-Troms som nå får midler tidligere enn antatt er:

• Bardufoss Storhall AS, delanlegg friidrett – 625.000 kroner

• Ånderdalen turvei – 700.000 kroner

• Unglyn, stadion, klubbhus og garderobe – 254.000 kroner

• Sørreisahallen, ny isolert skillevegg – 439.000 kroner