Tromsø nær sikker plass etter seier i nedrykkskampen

Formlaget Tromsø kan reise hjem til nord flere kilo lettere. Sogndal sløste bort gigantsjanser i nedrykkskampen, mens Tromsø var effektive og sikret sin tredje strake seier.

Dermed trenger Tromsø bare ett poeng på de to siste kampene for å sikre eliteseriekontrakten for 2019.

– Vi skal ikke ta noe på forskudd, vi må bare fortsette med det vi har gjort. Vi har spilt fantastisk de siste kampene, sa målscorer Mikael Ingebrigtsen til Eurosport etter kampen.

– Ikke første gangen vi blir bortdømt

Sogndal-trener Eirik Bakke var svært skuffet etter to annullerte mål og flere store sjanser som ble misbrukt.

– Det går litt imot oss hele veien. Vi hadde en scoring annullert, som jeg ikke vet om jeg skal si for mye om. Det er iallfall ikke første gangen vi blir bortdømt, sa Bakke.

Som likevel var klar på at laget hans burde avgjort kampen selv.

– Vi skal ikke klage for mye og heller være kritisk til oss selv. Vi hadde store sjanser i dag, men vi kjempet med ryggen mot veggen. Det sto ikke på innsatsen, guttene kjempet helt til siste slutt, sa Sogndal-treneren.

Nå setter Bakke alt fokus på kvalifiseringsplassen.

– Det er seks poeng igjen å spille for og vi skal gjøre alt vi kan for å sikre den kvalifiseringsplassen.

Effektive gjester

Sogndal-Tromsø var kampen begge lag måtte vinne. Sogndal lå på kvalifiseringsplass to poeng foran Aalesund på direkte nedrykk, og kunne komme à poeng med Tromsø på trygg grunn med seier.

Tromsø kunne ta et langt steg mot eliteseriekontrakt i 2019 med borteseier.

Men ingen av lagene maktet å komme til store sjanser i starten av kampen.

Helt til hjemmelaget fikk en gigantisk dobbeltsjanse etter innkast fra Taijo Teniste etter 32 minutters spill.

Innkastet ble stusset bak i feltet og Bendik Bye avsluttet i tverrliggeren fra én meters hold. Deretter fikk en Sogndal-spiller tak i returen og fikk skutt fra tre meter, men Gudmund Kongshavn fikk slengt ut en hånd og reddet mesterlig.

Det var smått utrolig at hjemmelaget ikke gikk opp i ledelsen

To annullerte mål

I stedet var det Tromsø som tok over spillet og fikk uttelling sju minutter senere. Bortelaget spilte seg gjennom og Gjermund Åsen satte Thomas Lehne Olsen nydelig opp i 16-meteren. Iskaldt satte spissen sitt niende seriemål og et svært viktig 1–0 ledelse for Tromsø.

Både like før og etter hvilen var hele Fosshaugane sikre på at de hadde fått inn en livsviktig redusering. Først ble et Sogndal-mål annullert for en dytt i feltet.

Etter 47 minutt headet engelskmannen Reiss Greenidge ballen i mål, men dommer Tore Hansen annullerte også dette målet, denne gangen for offside.

Sjansebonanza for Sogndal

Det manglet ikke på sjanser for utligning for Sogndal. En av de største fikk Kjetil Wæhler da han fikk gå opp helt alene på hjørnespark fra Gilbert Komsoon, men headingen gikk rett i tverrliggeren.

– Vi har mange sjanser og kan ikke være fornøyd med oss selv i dag. Men så lenge det er liv, er det håp, sa Wæhler til Eurosport etter kampen.

Med seieren er Tromsø seks poeng foran Sogndal foran de to siste rundene. Der venter Haugesund og Brann. Tromsø har tatt 20 poeng siden Simo Valakari tok over klubben i juli.

Sogndal er på kvalifiseringsplassen to poeng foran Aalesund som møter et gullfeirende Rosenborg hjemme senere søndag.

Sogndal har igjen Stabæk borte og Vålerenga hjemme.

