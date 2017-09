Kristoff: – Bittert, for jeg hadde alle muligheter

Alexander Kristoff føler han kastet bort en gyllen sjanse etter at gullgrossisten Peter Sagan snøt ham for VM-tittelen på hjemmebane.

Der det norske sykkelleiren var godt fornøyd med å runde av Bergen-VM med en medalje, klarte ikke Kristoff å være like begeistret. Han kom akkurat til kort i spurtduellen med historiske Sagan.

– Det er bedre å vinne enn å bli nummer to. Det er på langt nær det samme. Jeg kastet også fram sykkelen, men jeg hadde en følelse av at han var foran meg uansett. Hadde oppløpet vært 10-15 meter lenger, kunne jeg kanskje ha kommet tilbake. Jeg følte jeg nesten hadde større fart enn ham på slutten. Dessverre kom han forbi, sa Kristoff.

30-åringen mener han hadde en gyllen sjanse til å gå inn i historiebøkene som nordmannen som ble verdensmester i sykling på hjemmebane.

– En god spurt

I stedet var det Sagan som ble historisk ved å bli førstemann til å ta tre strake VM-gull.

– Det er bittert at jeg ikke klarte det, for jeg hadde alle muligheter til å greie det. Jeg følte meg bra og holdt spurten inn de siste 250 meterne. Han spurtet bare enda bedre. Jeg tror vi hadde en luke bak, så sånn sett gjorde jeg en god spurt. Sagan i slike løyper er nesten umulig å slå.

– Visste du at du hadde Sagan bak deg?

– Jeg visste ikke hvem jeg hadde på hjul, men jeg håpet jo at det ikke var ham, sa Kristoff.

Første på fem år

Mange hadde spådd at den såkalte «laksebakken» kunne gjøre avslutningen hakket for tøff for Kristoff, men han bet tennene sammen og kom seg over raskt nok til å kjempe om gullet. Til sammenligning sprakk lagkamerat Edvald Boasson Hagen i den samme bakken.

– Jeg slet jo. Egentlig var jeg ikke med og var i bakre rekker, men så passerte jeg Edvald 50 meter fra toppen. Vi hadde en plan om at han skulle gå på et støt mot slutten, men jeg så ham ikke. Derfor fokuserte jeg på meg selv for en best mulig posisjon, sa Kristoff.

Søndagens sølv var for øvrig Norges første seniormedalje i sykling siden Boasson Hagen ble nummer to i 2012-VM.

