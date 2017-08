Therese Johaug mister OL – utestengt i 18 måneder

Therese Johaug (29) er dømt til 18 måneders utestengelse av Idrettens Voldgiftsrett (CAS) og går dermed glipp av 2018-OL i Pyeongchang.

I forkant av den lukkede høringen ved CAS' hovedkvarter i Lausanne 6. juni uttalte Johaug selv til NTB at hun tåler maksimalt 15 måneder dersom hun skal rekke OL i Pyeongchang neste vinter. 15 måneder ville bety at hun kunne konkurrere igjen 18. januar 2017, mens OL starter tre uker senere.

Johaug ble opprinnelig utestengt i 13 måneder av domsutvalget i Norges Idrettsforbund (NIF), men Det internasjonale skiforbundet (FIS) anket dommen til idrettens øverste domsorgan og ba om en utestengelse på mellom 16 og 20 måneder. Johaug på sin side motanket dommen og gikk for full frifinnelse.

Da Johaug fikk forelagt dommen fra CAS kom det fram at voldgiftsretten la seg på linjen som ble etterspurt av FIS. Johaug er utestengt fra alle konkurranser fram til 18. april 2018.

OL-nei

Det betyr at OL i Pyeongchang går uten den norske stjerna. Jenta fra Dalsbygda med ett gull, én sølv, én bronse i OL-sammenheng får dermed ikke muligheten til å legge på ytterligere medaljer i samlingen allerede kommende sesong.

Selve CAS-panelet besto av de tre dommerne Markus Manninen (Finland), Jeffrey G. Benz (USA) og Romano F. Subiotto (Storbritannia). Manninen var oppnevnt av FIS, mens Benz ble oppnevnt av teamet til Therese Johaug.

Hevdet sin uskyld

Det var i september i fjor at det gikk galt for den norske jenta. Hun fikk kremen Trofodermin av landslagslege Fredrik Bendiksen for en solforbrent leppe. Kremen viste seg å inneholde det forbudte stoffet clostebol, og Johaug hadde ikke sett det røde dopingmerket på pakken. Bendiksen tok på seg alt ansvar, men Johaug ble straffet med hjemmel i utøverens strenge egenansvar.

29-åringen har hele tiden hevdet at hun gjorde det man kunne forvente av henne da hun forhørte seg med landslagslegen om det var trygt å bruke leppekremen.

Bendiksen vitnet på Johaugs vegne under høringen i Lausanne, slik han også gjorde under saken for domsutvalget på Ullevaal. Utenom legen var det kun Johaug selv som svarte på spørsmål rundt omstendighetene, som til slutt førte til at OL-drømmen brast.

– Etter å ha gått grundig igjennom saken, har panelet fått med seg at Johaug ikke foretok en grunnleggende sjekk av innpakningen, som ikke bare viste at det var et forbud stoff, men også hadde en klar dopingadvarsel. Slike utelatelser førte til et brudd på antidopingreglene og var uforenlig med hennes ellers rene antidopingrulleblad. Likevel for å sikre likhet for antidopingreglene har panelet framhevet at det var forpliktet til å bruke en proporsjonal sanksjon på høyde med feilnivået. Panelet bemerket at en i en slik situasjon hvor det er gjort en ikke ubetydelig feil så gir WADAs regelen en suspensjon på mellom 12 og 24 måneder. Derfor i den aktuelle saken har panelet slått fast at 18 måneder, som startet 18. oktober 2016, var hensiktsmessig, heter det blant annet i domspremissene.

