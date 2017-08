Lehne Olsen ble helten for Tromsø

Thomas Lehne Olsen scoret to mål da Tromsø vant 3-2 mot et ti manns svakt Aalesund i eliteseriekampen på Alfheim søndag.

Det var ingen formlag som møttes på Alfheim søndag, da Aalesunds siste seier kom i midten av juni (5-1 mot Odd), mens hjemmelagets siste trepoenger stammet fra 16. mai-oppgjøret mot Rosenborg (2-1).

– Jeg er utrolig glad for at de andre scoret tre i dag. Det var utrolig deilig og fortjent. Endelig får vi tre poeng igjen. Det var på tide, sa Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn til Eurosport etter kampen.

Tromsø kom best i gang i søndagens kamp da Gjermund Åsen bredsidet inn 1-0 på et innlegg fra Lasse Nilsen etter seks minutter.

Målfarlig

Thanasis Papazoglou har vist seg som en målfarlig mann etter at Aalesund leide ham inn fra Kortrijk, og sto med to scoringer på to kamper før oppgjøret. Etter 20 minutter i Tromsø kom mål nummer tre da den 1,95 meter høye spissen stanget inn utligningen på en corner.

Simen Wangberg var heldig som ikke måtte gå av banen med sitt annet gule kort like før pause da han stoppet en overgang ved å holde igjen Mustafa Abdellaoue, men forsvarsspilleren fikk bli igjen på banen og se Thomas Lehne Olsen sende hjemmelaget i ledelsen igjen rett etter pause.

Rødt kort

Aron Elis Thrándarson sørget imidlertid for balanse i regnskapet kun seks minutter senere.

Tromsø fikk sjansen til å ta alle tre poengene da Mikkel Kirkeskov fikk sitt annet gule kort etter 63 minutter. Aalesund-trener Trond Fredriksen måtte også gå på tribunen etter å ha protestert heftig på utvisningen.

– Jeg skal ta min straff som en mann, så håper jeg at flere blir straffet. Det var fullt fortjent siden jeg reagerer som jeg gjør, sa Fredriksen til Eurosport og siktet til at Wangberg fikk bli på banen til tross for at han egentlig burde vært utvist.

Etter at Aalesund ble redusert til ti mann svarte Thomas Lehne Olsen med å score sitt annet mål for kvelden til 3-2 med et stjernetreff fra 20 meter.

Aalesund var nær utligning i sluttminuttene, men hjemmelaget holdt unna.

Tromsø tok tre viktige poeng i kampen om videre eksistens i eliteserien, mens Aalesund falt nærmere Tromsø på tabellen.

– Vi får ingenting ut av en kamp vi hadde fortjent mer i. Vi hadde våre muligheter til å score mål, men dessverre får vi ingenting med oss, sa Fredriksen.

(©NTB)