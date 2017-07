Tromsøs nedtur fortsetter

Sandefjord sjokkerte Tromsø fra start og ledet 2-0 etter seks minutter i hvalfangerbyen. Det klarte aldri det nedrykkstruede TIL-laget å reise seg fra.

Det endte 3-0 til hjemmelaget. Resultatet gjør at Tromsø fortsatt ligger under streken med sine 14 poeng, tre poeng bak Kristiansund på kvalifiseringsplass. Seieren var viktig for Sandefjord, som nå har fire poeng ned til kvalikplassen. Tromsø har på sin side ikke vunnet siden 2-1-kampen mot Rosenborg 16. mai. Dermed begynner det å haste med en seier for laget fra ishavsbyen.

Det ble en fryktelig start for bortelaget søndag. Vertenes Erik Mjelde satte inn kampens første scoring fra kort hold etter at et Sandefjord-skudd fant veien til ham via Tromsøs Christian Landu Landu. Gjestene ropte på offside, men uten å få gehør av kampleder Svein Oddvar Moen. Dermed sto det 1-0 etter et minutts spill.

Frisparkperle

Og marerittstarten ble enda verre for bortelaget. Etter seks minutter banket Joackim Olsen Solberg et frispark i krysset. En perle av 28-åringen.

TILs nye trener, finnen Simo Valakari, så søndagens kamp fra tribunen, men måtte konstatere at det ble nok en nedtur for "gutan". Valakari leder laget i neste kamp, da han tar over for vikartrener Truls Jenssen.

Tromsø prøvde å svare på sjokkstarten fra vertene, og bortelaget burde ha redusert da Aron Sigurdarsons corner fant hodet til lagkamerat Thomas Lehne Olsen på kloss hold. 26-åringens hodestøt gikk imidlertid svakt over målet. Tromsø-kaptein Simen Wangberg var tydelig skuffet da Eurosport intervjuet ham i pausen.

- Det skal ikke være mulig, sa trønderen om lagets svake start på kampen.

Traff metallet

Tromsø prøvde å kjempe seg tilbake i oppgjøret etter hvilen, og nevnte Aron Sigurdarson var nær redusering etter et kvarters spill av 2. omgang. Kantspilleren snappet et svakt utspill av Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson, men avslutningen fra Sigurdarson gikk i stolpen og ut.

Bortelaget begynte å få tidsnød, og etter 70 minutter var kampen punktert. Innbytter Håkon Lorentzen økte til 3-0 fra skrått hold inne i TIL-boksen.

Begge lag hadde sjanser til å score etter Lorentzens fulltreffer, men Tromsø maktet ikke å sette inn en skikkelig sluttspurt. Dermed endte det med tremålsseier til hjemmelaget.

Tromsø må håpe på en opptur i neste seriekamp mot Molde på Alfheim. Sandefjord gjester Stabæk i neste runde.

