Sundby påkjørt av snøscooter, men vant likevel Birkebeinerrennet

Verdenscupvinner Martin Johnsrud Sundby ble påkjørt av en snøscooter, men slo likevel knockout på konkurrentene da han vant Birkebeinerrennet lørdag.

– Jeg er utrolig fornøyd med det. Jeg var ordentlig spent på kapasiteten og trøkket på den gjengen her. Jeg var skeptisk, men jeg hadde en god dag og kjempegode ski. Jeg utnyttet styrken min. Jeg er kjempehappy, sa Sundby til NRK.

Sundby droppet verdenscupavslutningen i Canada for å være med familien på hytta i Sjusjøen, men fikk dispensasjon for å bruke et par timer på å gå Birkebeinerrennet.

32-åringen måtte se langløpsseieren i Birken gå fløyten da han ble slått av Petter Eliassen i 2015, men to år senere fikk Sundby sin revansje.

Den norske landslagsløperen satte høy fart fra start i finværet over fjellet fra Rena, men hadde selskap av tidligere lagkamerat Simen Østensen til det var tre mil igjen.

Dramatikk

Eliassen prøvde å komme opp til duoen, men de to utfordrerne klarte ikke følge da Sundby rykket alene opp Midtfjellet.

Med 21 kilometer igjen gikk plutselig Sundby i bakken etter å ha blitt påkjørt bakfra av en snøscooter som filmet til TV-sendingen. Veteranen sendte i vei en muntlig kraftsalve mot sjåføren av scooteren, og var tydelig irritert etter å ha fått et ublidt møte med snøen.

– Det kom litt bardust på meg. Tidvis var det is på kanten, og vi prøvde å stå der. Så da jeg skulle skjære ut, så ikke scooteren det for seg. Den kom i stor fart og meide meg ned. Det var kjipt, for det var på et avgjørende tidspunkt, beskrev Sundby.

– Først tenkte jeg at alt gikk til helvete, men så var det bare trinsa som hadde røket. Bein og armer var i behold og jeg var ikke skadd. Jeg fikk karret meg videre, la han til.

Sundby kom seg opp igjen og fortsatte hardkjøret, til tross for stavproblemene.

– Jeg brakk staven, og gikk én kilometer uten stav. Jeg fikk fantastisk service av Petter Hagen som ga meg ny stav som funket helt inn, sa han.

– Det er helt uakseptabelt. Vi skal ha møter med scootercrewet for å finne ut hvordan dette kunne skje, sa Ski Classics' administrerende direktør David Nilsson til NRK.

Ikke ny rekord

Østensen og Eliassen teamet opp og tok opp jakten på Sundby etter uhellet, men de to langløperne klarte ikke tette luka ned til Sjusjøen.

Sundby har tidligere uttalt at en seier i et langløp står høyt på ønskelista. Lørdag fikk han ønsket oppfylt etter å ha gått i mål i ensom majestet etter å ha brukt 2.20.53,6 over 54 kilometer i klassisk stil fra Rena til Lillehammer.

Eliassen tok andreplassen, mens Østensen ble nummer tre.

Sundby klarte akkurat ikke sette ny løyperekord. Eliassen beholder rekorden på 2.19.28,3 fra 2015. På kvinnesiden har Therese Johaug rekorden fra samme år. Den lyder på 2.41.46,6.

Justyna Kowalczyk rykket tidlig fra sine konkurrenter på kvinnesiden lørdag, og den polske jenta hadde stålkontroll på seieren i 2017-utgaven. 34-åringen kom i mål på 2.46.42,2.

