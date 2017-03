Holund nådde målet mot alle odds

Hans Christer Holund har hatt en mildt sagt brokete vei fram mot søndagens femmilsstart i VM.

Nittedal-gutten får sjansen i VM-avslutningen i Lahti etter en sesong som har vært preget av skulderskaden han pådro seg på høydesamling i italienske Livigno i fjor høst. Holund falt på isen, fikk skulderen ut av ledd og mistet flere uker med trening.

En stund var det også snakk om operasjon, hvilket kunne ha ødelagt hele sesongen for landslagsløperen. I stedet rakk Holund med nød og neppe sesongåpningen på Beitostølen, men skulderskaden gjorde det da umulig å gå klassisk stil.

Tross problemene har Lyn-løperen kjempet seg tilbake i form. Niendeplassen i Tour de Ski ble en bekreftelse på at Holund var på rett vei, men veien inn i den norske VM-troppen var likevel lang.

Lykken snudde

Før NM på Lygna tidlig i februar fikk Nittedal-gutten beskjed om at han måtte på pallen på tremila for å få gå distansen i VM. Det klarte han ikke. Etterpå forlot en dypt skuffet Holund målområdet uten å snakke med spesielt mange.

Da VM-troppen ble presentert hadde romerikingen status som hjemmeværende reserve, men så snudde lykken. Da Petter Northug sa fra seg sin plass i den ordinære 12-mannstroppen, rykket Holund ett hakk nærmere start i Lahti.

Deretter fikk han gå VM-generalprøven på 15 kilometer klassisk i Otepää som følge av at Petter Northug og Finn Hågen Krogh valgte forberedelser til mesterskapet i stedet. Lyn-løperen takket for tilliten med en kruttsterk tredjeplass og viste at han var i form.

Mens landslagskollegene kjempet om VM-medaljer i Lahti sist helg, gikk Holund så norgescuprenn over tre mil på Åsen i Nannestad. Der var han i egen klasse. Anders Gløersen, som også er uttatt til søndagens VM-femmil, ble slått med over to minutter.

Får Northug-støtte

Nittedal-gutten, som hadde håpet å feire 28-årsdagen med å gå fellesstart med skibytte i Lahti sist lørdag, innrømmer at veien fram til søndagens femmil har vært brokete.

– Det så mørkt ut etter NM, og det var vel først etter norgescupen på Åsen sist helg at jeg skjønte at muligheten til å få gå VM var der, sier han.

At det betyr mye å få sjansen på avslutningsdistansen i Lahti, behøver ingen å lure på.

– Det har vært et stort mål i hele vinter å komme tilbake (etter skaden) og å få oppleve VM. Jeg gleder meg veldig, tilføyer Holund, som ikke ser noen grunn til at han ikke skal kunne ta medalje.

– Ja, hvis jeg ikke hadde trodd på det, hadde jeg ikke sittet her, sier han.

Holund er samtidig avhengig av tempo underveis. Noen stor spurter er kan ikke.

– Det er et løp som skal passe meg bra. Går det fort underveis, har jeg sjansen. Jeg er avhengig av å ikke ha for mange spurtsterke folk med meg, sier han.

Petter Northug lanserte lørdag Martin Johnsrud Sundby, den russiske Tour de Ski-vinneren Sergej Ustjugov og nevnte Holund som sine favoritter søndag.

