Feil på feil på feil ødela for Jansrud

Kjetil Jansrud startet sesongen med fire seirer, men i Kitzbühel gikk han på den ene feilen etter den andre i super G og utfor. Det endte i en gedigen nedtur.

Skuffelsen var stor etter 9.-plassen i fredagens super G. Etter å ha kjørt inn til 36.-plassen i selve Hahnenkammrennet i utfor lørdag var også frustrasjonen påtakelig.

- Jeg gjorde en kjempefeil ut av skråkjøringen etter Hausberg, så det sier seg selv at det ble et stort tidstap for meg nederst. Jeg gjorde feil før det også. Det ble ytterligere tre ganske store feil til. Først ble jeg litt for spiss inn i Steilhang. Det gjorde at jeg ikke fikk lagt på med så mye fart som jeg ville, forklarte Jansrud til NTB.

- Det ble en stor feil etter den doble høyresvingen etter Lerchenschluss også, men bortsett fra det synes jeg at kjøringen var ganske grei, la han til.

Han tok seg god tid til de norske pressefolkene i målområdet, men innrømmet at det var en tung dag i et renn der seieren gikk til Dominik Paris fra Italia, med franskmennene Valentin Giraud Moine og Johan Clarey på de neste plassene.

Ikke komfortabel

Kjetil Jansrud var 2,18 sekunder bak vinneren i lørdagens fartsfest i Kitzbühel. Han var også dårligst av nordmennene, der benjamin i laget, Adrian Smiseth Sejersted, ble best på 15.-plass.

Ikke siden 2011, da Aksel Lund Svindal kjørte inn til 17.-plassen som beste nordmann, har innsatsen i Kitzbühel-utforen vært svakere enn tilfellet var lørdag.

- Det ble veldig mange ting på en gang nå, og det plager meg litt ekstra. Det er frustrerende, og jeg må bare slå fast at jeg ikke er like komfortabel på is som jeg har vært tidligere, sa Jansrud.

- Det var vanskelig å kjøre, men det er vi jo klar over, så jeg må finne mer ut av hvordan jeg skal kjøre best mulig på isunderlag. Så lenge det er mer snø går det bedre. Jeg prøvde å satse og risikere, men klarte ikke å få klaff, slik det ble i dag, fortalte han.

Fra topp til bunn

Kjetil Jansrud gikk til topps i en forkortet Kitzbühel-utfor i 2015. To år senere klarer han ikke engang å sikre verdenscuppoeng, men selv om det ikke klaffet i det hele tatt for fartskongen lørdag, klarte han å beholde litt av optimismen og humøret.

- Jeg er selvsagt skuffet, for det er jo i disse rennene man gjerne vil og skal lykkes. Det ble feil på meg både fredag og i utforrennet i dag, selv om jeg gjorde et ærlig forsøk. Nå må jeg analysere dette i etterkant og se på oppsettet jeg bruker på is, sa Vinstra-løperen.

- Men det gjør meg ikke så veldig bekymret. I 2015 vant jeg her i Kitzbühel, men da gikk det ikke bra i VM. Kanskje det blir omvendt nå. Det er i alle fall noe å satse på ..., sa han til NTB med et lite smil om munnen tross nedturen.

