Ferie i en digital verden

Når jeg er ute og reiser forsøker jeg å gjennomføre turen så papiløst som mulig. Som digitalredaktør i herværende blekke skulle vel det egentlig bare mangle.

Og det går jo stort sett som planlagt. Å bestille flyreise, leiebil og hotell på nett har jo nærmest blitt obligatorisk for de fleste. Likeså med diverse billetter til ting man har sett seg ut som verdig et besøk. Å drasse med seg et tungt magasin eller avis av papir er nesten uhørt.

Nylig var jeg på familietur utenlands. Selv om billetter og andre ting lar seg bestille og bekrefte via noen tommetrykk på mobilen, er det noen ting jeg stusser over — har man liksom ikke kommet lenger?

Ta Norges hovedflyplass på Gardermoen for eksempel. Et knutepunkt alle som skal ut i verden kjenner. Man logger seg kanskje inn på det trådløse nettet til Avinor, som eier flyplassen. Etterpå går man på Avinor sin egen nettside for å sjekke flytrafikken. «Velg flyplass» står det. Klarer de virkelig ikke å få teknikken til å forstå at når jeg logger meg inn på Avinor sitt nett på Gardermoen så er jeg helt sikkert der?

Så hadde jeg bestilt en hel rekke med hotellovernattinger via et nettsted kalt Booking.com. Det har jeg gode erfaringer med, og også denne gangen fungerte det helt utmerket. Vi fikk akkurat det vi hadde bestilt. Det var bare å motta nøkkelkortet og åpne døra til rommet.

Men det store spørsmålet er hvorfor man alltid får tilbud om ting å se og tips om overnatting på stedet man nettopp har vært. Gjerne noen dager etterpå, når man sannsynligvis — og ifølge loggen på deres eget nettsted — har hatt et par overnattinger langt unna. Hvorfor kan ikke tips om severdighetene man kanskje kunne besøkt komme før man ankommer stedet? De sender jo uansett ut eposter som at «snart er det klart for ditt besøk i Reykjavik».

Vår egen flybuss har fått muligheter til å bestille reisen via noen tommeltrykk på smartmobilen.Her har jeg opplevd at man «under tvil» har godtatt å se fremvist billett på en mobilskjerm.

For noen måneder siden bestilte jeg drosje via en app hos Tromsø Taxi. Fra fylkeshuset til hurtigbåtkaia. Siden vi sto innendørs i et betonghus (fylkeshuset) og gjennomførte bestillinga, så ble ikke posisjonen på kartet helt riktig. Taxien kjørte og lette etter meg og min kollega i fjæra nedenfor gamle Mack, før han ringte til meg. Han var til og med passelig irritert på at jeg ikke hadde oppgitt riktig adresse...

Og så er det jo litt merkelig i 2017 at man får tilbud om leiebil på Bardufoss via Norwegian, når det er her i området man holder til. Riktignok var det (av tekniske grunner) bestilt enveis billett fra New York til Bardufoss, men det var gjort innlogget på appen til Norwegian. Og der har de jo både navnet og adressen til meg og de andre i familien.

Nå er ingen av disse eksemplene noen stor grunn til å bli verken sur eller innesluttet. Men det viser kanskje at vi alle har en vei å gå i den digitale verden for at alt skal bli sånn noenlunde perfekt og papirløst — hvis det nå skulle være et mål for fremtiden. Ellers er det nå bare å booke neste reise — med tommelen.