Takk for tilbudet!

Hvor mye er du villig til å betale for en flybillett? Om knapt én måned starter Widerøe opp med flygninger til Tromsø og Bodø fra Bardufoss. Og for Midt-Troms er det jo et etterlengtet tilbud. Man kan reise via Tromsø til for eksempel Hammerfest eller via Bodø til Lofoten eller kanskje Trondheim — uten å måtte innom Oslo.

Og at Naturvernforbundet rykker ut og slår fast at «ei flyrute mellom Bardufoss og Tromsø er totalt unødvendig» skal man bare flire av, all den tid folk neppe kommer til å bruke dette til å kun fly den korte turen. Man reiser vel via Tromsø til for eksempel Finnmark.

Slakter den nye direkteruta fra Bardufoss til Tromsø: – Totalt unødvendig Tidligere denne uken kom nyheten om at Widerøe etablerer seg på Bardufoss og starter direkterute til Bodø og Tromsø.

til Widerøe som vil fly til og fra Bardufoss. Og det var jo den tanken som lå bak da jeg satt og sjekket priser på en tenkt ferietur til utlandet utpå sommeren. Norwegian serverte en god pris, men et ugunstig tidspunkt for reisestart, for en tiltenkt tur til Reykjavik. Klokka 06:40 frister ikke særlig med en vilter toåring «i bagasjen».

Så da tastet jeg inn nettadressen til Widerøe. Ville jo gi dem en sjanse. Og, joda, de kan tilby tur til Reykjavik. Utreise på formiddagen og mellomlanding i Bodø og Oslo. Sas videre fra Bodø. Vel og bra, men da prisen dukket opp var det såvidt jeg ikke svelgte kaffen i vranghalsen — og jeg drikker ikke kaffe! Til den «nette sum av kun» 73.839 kan selskapet bringe oss tre til sagaøya.

Skal fly fra Bardufoss til Bodø og Tromsø Fra 1. mai er det klart for flere nye flyruter fra Bardufoss — med Widerøe til Bodø og Tromsø.

hånd tok jeg kontakt med kundeservice. Og der kunne vedkommende opplyse om at prisen nok stemmer, men at jeg ikke burde bestille gjennomgående billett — eller finne en annen dato. Vel nok koster det «bare» 58.000 på søndagen etter planlagt reise, men ka farsken? Og tre enkeltreiser... nei, det gidder jeg ikke. Jeg har også sjekket ved flere anledninger, og samme prisen dukker opp. Og ikke er det snakk om å reise avgårde på første klasse med romferge heller.

Da skal jeg heller vekke to-åringen og fruen midt på natta og bestille billett hos Norwegian. For 7.659 pluss bagasje kan Kjos sitt mannskap bringe oss den samme strekninga. Og for de 66.180 kronene jeg «sparer» kan jeg jo bestille to-tre ferieturer til. Men så var det jo hva sjef Jakobsen eller Henriksen sier til at jeg skulle finne på å ta ut så mye ferie?