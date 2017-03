«Krigen mellom falske og ekte nyheter»

Du har sikkert hørt det mange ganger. Og lest det. Fake news. To ord som ingen brukte i særlig grad for ett år siden. At det har blitt brukt, særlig etter årsskiftet, har nok en viss ny president i USA skylden for.

Både i Norge og ute i den store verden har nettsteder dukket opp som paddehatter — eller i alle fall blitt kjent og delt mye på sosiale medier — etter innsettelsen av den godeste Trump. Problemet er nok at mange av de nyhetene han mener er falsk, er produsert av velredigerte medier som CNN og The New York Times.

Og akkurat han var nok den som innførte begrepet, som har forplantet seg helt ned til vårt eget lokalmiljø. Til og med lille Folkebladet har i det siste blitt beskyldt for å lage falske nyheter.

Lokalt har jeg lagt merke til at ordet stort sett brukes om artikler der man er uenig i innholdet. Ikke nødvendigvis at man mener at det ikke er sant.

Det er også forferdelig å se at mange deler hemningsløst bilder, videoer og artikler som man med en ekstra liten sjekk kunne avslørt faktisk er tull og svada. Det kan være alt fra «Se hva denne katten gjorde da den fant ungen død» til dårlige eller gode nyheter om innvandring i dette landet.

Mye av det folk deler er det stor sannsynlighet for at de ikke har sjekket fakta bak. Kanskje har de ikke giddet å klikke seg inn på den opprinnelige artikkelen eller videoen. Dette så morsomt ut, eller dette er jeg enig i. Da liker jeg det eller deler det videre.

På den enkle måten sprer de falske nyhetene seg som ild i tørt gress. Både Facebook og Google har sagt at de jobber med filtre som skal stenge ute falske nyheter. Men hvordan skal de gjøre det? Og hva med satire som helt klart utgir seg for å være nettopp det?

For hva er en falsk nyhet? For noen er det for eksempel en falsk nyhet at Gud eksisterer. For andre er det en ekte nyhet. Hvordan skal man skille det ekte fra det som ikke er ekte?

At Folkebladet eller andre norske medier, som jobber etter Vær varsom- eller Redaktørplakaten, driver med falske nyheter er i seg selv en «falsk» nyhet. Joda, vi gjør feil, men de feilene vi serverer våre lesere er vi forpliktet til å rette opp i så fort som mulig.

At du er uenig i ting vi skriver betyr ikke at det er «fake news». Det er rett og slett to ord du bør tenke deg om før du slenger ut. Ikke fordi vi ikke skal tåle kritikk. Terskelen skal være høy for hva mediene skal tåle å bli kritisert for. Mye høyere enn det selv en politiker bør tåle.

Min bønn er egentlig bare at du skal tenke nøye gjennom hva du bidrar til neste gang du deler lenker fra nettsteder som faktisk lever av å servere tull og svada.

Og, jada, det er absolutt på sin plass at du faktisk klikker deg inn på artikler som også vi i Folkebladet — eller andre, for den saks skyld — deler fra våre publikasjoner på sosiale medier. Vær kritisk! Er dette noe du selv kan «gå god» for? Det er faktisk viktigere enn du kanskje tror å være våken nå til dags.