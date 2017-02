Hva skal vi jobbe med da?

Er du blant dem som humrer litt når du hører om selvkjørende biler? Det kommer ikke hit på mange år liksom. Og jobbene som forsvinner i kjølvannet? Næh, bare å utdanne seg til sykepleier, for om noen år er det så mange gamlinger at sykepleiere må vi ha... liksom?

Da er du sannsynligvis helt på jordet. Det er ingen bilfabrikk med respekt for seg selv som ikke driver seriøst med å utvikle biler som kan kjøre helt av seg selv. Ja, det er ikke så veldig langt unna at du kan sende ungene på fotballtrening, mens du selv tar deg en løpetur i skogen. Og det høres jo bekvemmelig ut (unntatt løpeturen, men du kan jo se siste episode av «Homeland» i stedet).

Og det er vel heller så langt fra utenkelig — allerede med dagens teknikk — at du kan sitte med nettbrettet og se Folkebladet-TV på vei til jobb, bak «rattet» i din egen bil. Ja, man regner faktisk med at selvkjørende biler er så kort inn i fremtiden at dagens barnehagebarn ikke trenger å ta lappen. Ikke er det sikkert at de får lov til å kjøre bil når de er 18. Ikke vi andre heller.

For teknikken skal bli så bra at ulykkene skal bli eliminert. Kameraer og sensorer skal «se» og lagre alt som skjer langs veien, fra svinger til hull i asfalten. Det lastes opp til en felles database, som andre biler igjen laster ned når de kommer hjem og plugger seg i veggen (eller får trådløst nett).

Og for alle andre enn oss bilgærne, som helst vil ha kontrollen selv, høres det jo ikke så verst ut. Vi slipper å tenke på å blinke i krysset (som mange driter i uansett) og vi kan jo bare si «kjør meg til jobben» så gjør bilen resten.

Så hva har dette med jobber å gjøre? Jo, det er nå det begynner å bli litt vanskelig. Tenk deg at alle kjøretøy er selvkjørende om la oss si 15 år (noen mener før — bare tenk tilbake på utvklinga de siste ti år). Hvor mange jobber med å kjøre? Buss? Taxi? Tog? Buss? Ja både rutefly og båt er allerede i dag stort sett så automatisert at de allerede kan fly helt selv, i alle fall i prinsippet.

Det blir en del folk å finne nye jobber til. I løpet av svært få år om de «dystreste» spådommene slår til. Tenk igjen ti år tilbake i tid. Hvor mange banker, reisebyrå og forsikringsselskap hadde mennesker du kunne møte på Finnsnes da? Og hvor mange er det i dag?

Og til nå har jeg bare nevnt de jobbene som har med tranposrt å gjøre. Tilbake til sykepleierne. I Japan har man på et sykehjem med rundt 20 pasienter kun to ansatte som er mennesker. Resten er roboter. Og robotene er flinke. De stiller opp for de gamle og de gir dem riktig dose medisiner. Ikke like koselig som mennesker, men vips så kan sykepleierne automatiseres.

I samme Japan skal man også ha klart å reise en hel boligblokk ved hjelp av roboter, kun med noen mennsker som passer på.

Hoteller der ute i verden styrer med å la roboter ta seg av de faste jobbene. Verden har klart å omstille seg før, sier du? Tenk bare på den industrielle revolusjonen...

Vårt lille problem i dag er at utviklinga går veldig fort. Det er vanskelig å se et halvt år fremover. Men trenger vi å være pessimister? Kanskje ikke ennå!