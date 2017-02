Jo lenger jeg lever, desto større blir sjansen for å utvikle sykdommen

I 2015 fikk 3415 norske kvinner diagnosen og til stadig har jeg hørt og kjent på setningen: Alle kjenner noen som har eller har hatt det. I dag er det slik at norske kvinner over 50 år, annen hvert år, får tilbud om å få utredet om man har denne sykdommen. Men hva med ungdommene? De unge voksne? Og de i min bås - de voksne under 50.

HELT FRA 1950-tallet har man anbefalt selvundersøkelse som en metode for å kunne oppdage sykdommen tidlig. Og det var akkurat det jeg fant ut at jeg skulle gjøre en novemberkveld hjemme på badet. Jeg har siden ungdomstiden hørt at det var viktig å sjekke seg, men ikke har jeg gjort det og ikke visste jeg helt hvordan jeg skulle gjøre det.

I STEDET for å høre med venner eller familie, valgte jeg å ta en tur til legen etter litt selvundersøkelse, litt famling, litt klemming, løfting og snakking, ble min bekymring bekreftet.

JEG VET ikke om alle mine venner og familie er klar over dette, men jeg hadde en kul i hvert bryst og ble henvist til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (UNN) for å sjekke om det kunne være brystkreft.

DET HELE var noe surrealistisk. Under timen på UNN satt jeg blant både nervøse, trette, syke og friske kvinner. Noen timer senere kunne jeg dra derfra, lettet etter at en biopsi avkreftet at jeg hadde brystkreft. Kulene var godartet.

«2017 BLIR et utrolig viktig år for kvinner med brystkreft», meddeler TV2. Det er en ny kreftmedisin som gir brystkreftpasienter med hormonfølsom brystkreft med spredning, opp til to års lenger levetid. Denne medisinen er nå tilgjengelig i Norge. Fantastisk!

JEG HADDE ikke brystkreft, men jeg er ikke helt ute av faresonen. Jo lenger jeg lever, jo større blir sjansen for å utvikle sykdommen. Derfor er det viktig at du sjekker deg, om du er 17, 25 eller 35 år. Det trenger ikke være brystkreft, men du må bevise for deg selv at du bryr deg. At du bryr deg om kroppen din og at du bryr deg om dine nærmeste.

OPPDAGES SYKDOMMEN tidlig, kan en i mange tilfeller gjøre noe med det - så ikke nøl med det. Og vet du ikke hvordan du skal gjøre det, få noen til å vise deg det. Det viktigste er at du gjør det. #klemivei - Sjekk deg i kveld, sjekk deg i morgen og sjekk deg jevnlig.