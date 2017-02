«Hvem skal vi egentlig stole på nå da?»

ALDRI tidligere har det vært enklere å få tak i informasjon. Og det blir stadig mer informasjon der ute. Det sies at i løpet av siste halvdel av fjoråret kom det dobbelt så mye informasjon på nettet som det hadde vært til da.

NÅR FLYTEN av informasjon blir så enorm, er det faktisk enda viktigere enn noengang å sile ut. Og ikke minst sile ut hvem vi stoler på. Der er jeg redd det har gått folk hus forbi at ikke alt som serveres er ekte vare. To av de fem mest delte «nyhetene» på Facebook i fjor var usanne nyheter — fake news.

VI HAR jo for eksempel veldig friskt i minne valget av president i USA. Et valg preget av mange falske nyheter — både den ene og andre veien. Den franske storavisen Le Monde mener å ha avslørt hele 600 nyhetsnettsteder der ute som serverer kun svada og usanne «nyheter».

OGSÅ NETTGIGANTENE Google og Facebook har begynt å ta dette på alvor. Google sier de har utestengt flere nettsteder fra søk fordi de publiserer «fake news». Facebook vil på en eller annen måte blokkere deling av falske nyheter. Men så dukker det opp et nytt problem: Nemlig hva er egentlig falske nyheter? Det finnes satirenettsteder, også i Norge, som serverer tull fra ende til annen. Og så har du for eksempel religøse nettsteder. Noen mener at Gud finnes, andre er sikre på at det er falskt nytt.

ENN SÅ LENGE må du og jeg forholde oss til det som finnes av informasjon der ute. Vi må sile. Vi må sørge for at det vi leser, og det vi deler på sosiale medier, ikke er tull og vas.

SÅ HAR DU DE som mener at vi i redaktørstyrte medier også serverer falske nyheter. Sist ut var selveste justisministeren som mener at Nordlys publiserer falske nyheter. Det er farlig å mene. Nordlys kan sikkert, som oss andre, tråkke i salaten av og til. Men så mye kan vi si om konkurrenten: De driver ikke med falske nyheter.

DET ER OGSÅ en vesentlig forskjell på hva en redaktør mener i en kommentar og det avisa dekker redaksjonelt. Og en liten bønn fra en digitalredaktør i Folkebladet: Pass på hva du kommenterer, liker og deler på sosiale medier!

DET SKJER nemlig altfor ofte at folk kommenterer lenker de ikke har vært inne og lest, kun sett overskrifta. Det ser vi her i Folkebladet også når enkelte artikler deles på Facebook. Og folk deler videre artikler fra nettsteder hvor innholdet er alt annet enn balansert, ja til og med rent oppspinn. Deretter kommenteres det som om det er sant.

JEG VIL påstå at et samfunn ikke vil fungere uten medier som er styrt av redaktører. Flott at både statsminister og hvermannsen kan skrive hva de vil. Meninger er viktig, men alarmen bør gå når noen synes det er greit at statsminister, ordfører eller USA-president selv skal styre all informasjon de vil ha ut. Hvem skal vokte dem når de trår over streken? Og hva er sant og ikke sant?

MEN DU KAN gjøre én ting: Være varsom der ute på nettet!