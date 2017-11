Veinære hyttefelt legges øde

debatt

Dispensasjonsreglene i de norske forskriftene for Motorferdsel i utmark bidrar til å legge de veinære hyttefeltene øde gjennom sin uforståelige forskjellsbehandling av folk, basert på hvor langt fra vei man har hyttene sine.

Har man ikke satt passeren på kartet og sirklet inn 2,5 km fra vei før man bygde/kjøpte, risikerer man å måtte bruke ski og pulk for å dra frem alt man vil ha til hytta. Det fraktes gass, klær, fottøy, mat og drikke, vann, ski- og akeutstyr, fiskeutstyr, truger og ikke minst ved.

Er du en ivrig hyttebruker, må det påregnes 30-50 sekker ved i året. Tenk deg 50 skiturer i dyp snø, med en 60-liters vedsekk på ryggen, eller 25 pulkturer med to sekker ved på pulken som graver seg ned i den dype snøen. Ja, for scooterløyper kan man ikke påregne på grunn av 2,5 km-regelen!

Og vann — ja, prøv å stenge hovedkranen hjemme, og hent vann hos naboen ei helg. Ikke nødvendigvis nærmeste nabo, men hun som bor 500 meter unna. Og når du er på tredje runden med dine to tilitersbøtter, så prøv å forestille deg den samme turen grynnende i en meter løssnø...

Dette blir hverdagen for hytteeierne som har under 2,5 km fra nærmeste vei til hytta. De som har 100 meter lengre avstand, får dispensasjon til å frakte utstyret på snøscooter fram til hytta. Og får anledning til å nyte oppholdet på hytta, mens naboen må slite x antall turer før han kan sette seg ned, utslitt! Eller mer sannsynlig, han holder seg hjemme fordi hyttelivet blir et ork... Fordi?

Det argumenteres med at det faktisk kan gis dispensasjon til nyttekjøring, men er ikke all transport av utstyr til hytta nyttekjøring? Eller er det bare ved? Vann? Gass? Det er ikke alle som har økonomi til anskaffe seg en snøscooter, dersom bruken skal begrense seg til transport av 50 sekker ved per år. Og når det heller ikke finnes leietransport, så er det vanskelig å se annen hensikt med 2,5 km-regelen, enn at den skal begrense bruken av veinære hytter.

Hyttelivet er et aktivt liv og er bra for helsa! Både fysisk og psykisk! På hytta er det alltid et eller annet bygge- eller vedlikeholdsprosjekt som skal gjøres, og nærheten til naturen gjør at friluftslivet dyrkes i svært stor grad. Man skulle tro at de som utarbeider lover og forskrifter ville strekke seg langt for å legge tilrette for økt bruk av fjellhytter, da de så soleklart bidrar positivt til folkehelsa. Men nei, det skal gjøres vanskelig å bruke disse hyttene.

Vi skriver snart 2018, og det er på tide at politikerne tar en kikk på kalenderen og deretter på lov og forskrifter og fjerner denne tullete 2,5 km-regelen som sannsynligvis ble innført for å blidgjøre et lite mindretallsparti som egentlig ikke ville gi dispensasjoner i det hele tatt.