Forsvaret i Norge — eller «Alt for Rygge»?

Et betimelig spørsmål er derfor; snakker vi om det totale Forsvaret i Norge, eller er det «Alt for Rygge»?

Det virker på meg som om ikke alle forstår at vi allerede har en deling av Bell 412 SP/HP mellom Rygge og Bardufoss, der det er ni maskiner på hver plass. I tillegg er seks av maskinene på Rygge oppgradert med kraftigere gearboks for å løfte mer, en HP- modell.

Det er enighet i mange kretser om at denne delingen mellom nord og sør fungerer godt. Det er også et faktum at denne maskinen ikke er optimal for primærformålet på Rena, men den funker. At de ni maskinene på Rygge ikke er stasjonert på Rena er helt fantastisk, når man tenker på argumentasjonen om primærformålet på Østlandet.

Dette er dessverre en debatt om lokalisering, der man ikke evner å se det totale behovet i kongeriket. En sentral pensjonert offiser, som nå har sitt virke i Østfold, sa en gang på Bardufoss: «Denne flystripen er kun egnet som potetland». Bare dette sier sitt! I forhold til det sivile behovet på Østlandet, så har nå politiet bestilt inn ytterligere helikopter til sivil beredskap. Med andre ord; retorikken til enkelte «sentrale» politikere og «forskere» slår tydelige sprekker.

Jeg registrerer også at USA med sine P-8 har vært på Andenes mange ganger denne høsten. Jeg registrerer videre at sentrale toppoffiserer i USA ikke fatter hva norske politikere holder på med angående Andenes.

Vi er nok mange som nå venter i spenning over hva våre respektive partier gjør i denne saken. For meg personlig handler det nå om troverdighet etter lovnadene før valget. Arbeiderpartiet gikk på en smell i år, og det ikke uten grunn!

Man må aldri tro at stemmen fra distriktene ikke har innvirkning på det totale bildet. Vingling, utydeligheter og vedtak som er gjort i sene kveldstimer har rammet hardt! Jeg er særdeles kritisk til enkelte sentrale personer i eget parti, men velger nå å ha is i magen for og se om man klarer å lande en LTP som ivaretar Forsvaret i hele landet. Jeg kan tenke meg at det er flere som er i samme situasjon som meg, tverrpolitisk!

Venstre har vært «høye og mørke» i debatten, der de har vært særdeles tydelige om Bardufoss og Andenes. All ære til Venstre sine politikere i Troms, men jeg er stygt redd for at ønsket om regjeringsposisjon henger høyere, men håper at jeg tar feil! Jeg tenker; mener Venstre noe med dette, så setter de et ultimatum.

Mitt ultimatum er definitivt; Roter Arbeiderpartiet til dette nå, da er min tid som medlem over. Ikke det at «lille» meg har noe å si, men jeg kan ikke være medlem av et parti som ikke holder lovnadene overfor sine medlemmer. Det handler om troverdighet, både personlig og for partiet.

Jeg forholder meg til det som Støre sa under sitt besøk sist vår: «Det sentrale helikoptermiljøet skal ligge på Bardufoss». I tillegg har Barth Eide vært særdeles tydelig. Nå registrerer jeg at også Huitfeldt har en begynnende grunnleggende forståelse av problemstillingen. Det er nå det gjelder!

