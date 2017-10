«Surk» fra Lenvik Båtforening og Bjorelvnes?

debatt

Den 4. oktober var det et oppslag i Folkebladet om «opprydding av uklarheter og feilaktig informasjon rundt Olderhavna». Innlegget var en artikkel tuftet på opplysninger fra leder av Olderhamna båthavn, Terje Konradsen. Vi spør oss om det var oppklarende og korrekt informasjon som var lagt til grunn for innlegget.

Dette minner mer om et angrep fra leder i Olderhamna båthamn, på både ei bygd, og også Lenvik båtforening. Innlegget tar også fokus vekk fra det som opprinnelig var et leserinnlegg fra grendeutvalg for Kårvik skolekrets ved Linda Ødegård. Fokuset i sistnevntes innlegg var Lenvik kommunes forvaltning av midler, og hvordan styringen av disse oppfattes av befolkningen i Lenvik.

«svare på tiltale» ønsker vi å påpeke noen fakta rundt det som herr Konradsen påpeker i sitt angrep/innlegg. Lenvik Båtforening har aldri vært negativ til bygging av båthavn i Olderhavna. Det vi derimot er sterkt kritisk til, er at Lenvik Kommune har gått inn i et slikt prosjekt og bygd båthavn i sentrum.

Når det så viser seg at havna blir så kostbar, at det blir vanskelig å få dette prosjektet til å bli selvfinansierende, så blir det å ikke ytre sin mening om saken det samme som å godta denne uakseptable pengebruken. Lenvik Kommune har hele tiden gitt utrykk for at dette prosjektet skulle være selvfinansierende.

Da skal det heller ikke være slik at resten av kommunens skattebetalere skal betale en stor andel av de 130 båtplassene. Spesielt ikke ved den økonomiske situasjonen som kommunen nå er i, der innkjøpsstopp går ut over både barn og gamle.

tilleggsbevilgning (14mill) og som utgjør 1,1 mil i ekstra utgifter for Lenvik kommune pr år, kunne vi for eksempel fått en stilling ved sykehjemmet eller en lærer for å skjøtte våre lovpålagte oppgaver. Det er ikke lovpålagt å ha båtplass i Lenvik kommune.

Konradsen slår fast at Olderhavna betaler 400.000 kroner i året. Når dette fordeles på antall båtplasser så blir beløpet rundt 1.500 kroner mindre per båtplass enn den leien man betaler i Lenvik Båtforening. Dette bare for å sette beløpene litt i perspektiv.

Det er fint at Olderhavna betaler leie, men det hjelper lite når det ikke dekker opp for kostnadene som Lenvik Kommune har i dette prosjektet per dags dato. Kommunen har like stor underdekning, altså 400.000 som vi skattebetalere må dekke. Kanskje det finnes andre ord for dette, men subsidiering er vel ikke så langt unna sannheten?

Lenvik kommune overtok prosjektet i 2013 begrunnet med den næringsmessige biten rundt havna, men for en stor del også for å berge prosjektet. Olderhavna sitt prosjekt holdt på å strande på grunn av manglende finansiering og garantier. Til sammenligning så har andre båthavner i området ordnet finansiering selv og har dermed også en betydelig større kostnad på grunn av høyere rentekostnader.

også at Konradsen sier at det er Olderhavna sin fortjeneste at Lenvik Båtforening fikk stein levert til sin båthavn. Vi kan ikke se at dette medfører riktighet, da vi hele tiden og lenge før Olderhamna har forholdt oss til Kystverket og Lenvik Havn angående leveranse av stein.

Til slutt må vi bare beklage hvis vi «tråkker på noens tær». Det har ikke vært intensjonen. Men saken er av høy prinsipiell karakter, og vi vil fortsatt følge med Herr Konradsen som for øvrig også sitter i kommunestyret samt utviklinga i Lenvik Kommune vedrørende denne saken.