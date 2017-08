Stortingsvalg med forbehold

Forsvarets langtidsplan og fremtiden i nord.

Årets Stortingsvalg kan for mange bli en vanskelig sak, særlig for de som er opptatt av Forsvaret. Man kan like det eller ikke, men det er de tre største partiene i Norge som avgjør hvordan Forsvaret skal se ut i fremtiden. Regionale meningsmålinger taler sitt tydelige språk, de partiene som vi velgere hadde satt vår lit til er ikke enig med oss som vil at 339-skvadronen skal forbli på Bardufoss og Andøya skal bestå.

Dersom de største partiene vil ha stemmene til velgerne i regioner som omfatter Midt-Troms og Vesterålen/Nordre-Nordland, så må de gjøre helomvending med tanke på Forsvarets langtidsplan. 339-skvadronen må forbli på Bardufoss og Andøya må bestå. Verre er det ikke. Begrunnelsen for hvorfor er både innlysende og enkel.

Utallige innspill fra miljøer med stor kompetanse er spilt inn til de berørte partiene, men til nå har det tilsynelatende bare prellet av. Det er øredøvende tyst fra alle de store partiene, både i Nordland og Troms. Hva er det man venter på? Er det landmaktsutredningen som kom tidligere i sommer, og som skal være et moment for å kunne ta en helhetlig beslutning i Stortinget til etter valget? Taktisk spill ovenfor velgerne som settes i en skvis er min påstand.

I løpet av en måned må det komme klare og forståelige utspill fra de store partiene som reverserer galskapen i å flytte 339 til Rygge samt legge ned Andøya. Jeg tar også med i samme slengen at Kjevik må forbli i Kristiansand. Den 11. september skal vi gå til stemmelokalene, da kan vi ikke gi vår stemme med forbehold. Her fanger bordet. Har ikke noen av de tre store partiene signalisert klart og forståelig at de vil snu i saken om Langtidsplanen for Forsvaret, da er det kun få alternativer for oss velgere som vil Forsvaret og Norge alt godt.

Alternativet som mange tenker på er å sitte hjemme på valgdagen. Det er ikke lurt, og det tjener heller ikke saken. Da er det bedre å gå til stemmelokalet og kaste terning over de spiselige partiene. Slik hindres det partiet man ikke liker å få din stemme. En annen mulighet er å stemme blankt, som er en form for protest. Det viser at du støtter demokratiet, men ikke vil stemme på et bestemt parti.

Godt valg uten forbehold.