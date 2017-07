Ikke bli livredd. Bli livredder

Du tror kanskje det er en lege med spisskompetanse og avanserte apparater som redder livet ditt hvis hjertet stopper.

Men livredderen din kan like gjerne være en tyggegummityggende tenåringsgutt som ringer 113 eller en bestemor som kan førstehjelp.

I Norge pleier ambulansen med topptrent helsepersonell være raskt på plass når det haster. Fra noen ringer 113 til hjelpen er på plass tar det omtrent ni minutter. Det plasserer oss helt i verdenstoppen tross krevende klima og krevende geografi. Jeg er veldig stolt over det.

Men tiden er knapp når det står om livet. Mulighetene til å overleve hvis hjertet stopper er små hvis det går mer enn 10-12 minutter før hjelpen kommer. Derfor kan det redde livet ditt hvis noen i nærheten av deg forstår hva som skjer og vet hva de skal gjøre.

Hvis den tyggegummityggende tenåringsgutten på busstoppet har lært symptomene på hjertestans på skolen og ringer 113 med det samme han ser deg falle sammen, kan han redde livet ditt.

Hvis bestemoren du møter på butikken har gått på førstehjelpskurs og gir deg hjerte-lungeredning mellom hermetikkhyllene, kan hun redde livet ditt.

I dag overlever omtrent 350 mennesker i Norge hvert år fordi noen i nærheten av dem setter raskt i gang med hjerte-lungeredning.

I Danmark overlever mer enn 500 mennesker takket være rask respons fra mennesker i nærheten. Vi må greie å redde like mange her i landet!

Mange av oss blir usikre og redde hvis vi ser noen falle sammen. Vi er redde for å gjøre noe galt, og derfor ender vi ofte opp med å ikke gjøre noe som helst. Da går verdifulle minutter tapt.

Dette er grunnen til at vi har satt i gang en nasjonal dugnad for å gjøre flere til livreddere. Både helsemyndigheter, frivillige og ideelle organisasjoner, fagfolk og forskere deltar i dugnaden for å øke kunnskapen om livreddende førstehjelp blant voksne, barn og unge.

Målene våre er at:

Flere skal lære tidlige tegn på hjerneslag.

Flere skal lære tidlige tegn på hjertestans.

Flere skal lære førstehjelp og ringe 113 raskt når det står om livet.

Vi vet at det ikke står på viljen. Undersøkelser viser nemlig at det er stor vilje i befolkningen til å starte førstehjelp ved sykdom og skade, men at mange er usikre på hva de skal gjøre i akutte situasjoner.

Hvert år dør 3.000 – 4.000 nordmenn som følge av hjertestans. Rundt 12.000 rammes av hjerneslag årlig. Vi kan redde flere av dem om flere av oss lærer oss hva vi skal gjøre når det haster.

Så derfor oppfordrer jeg alle til å lære seg tegnene på hjertestans og hjerneslag. Jeg oppfordrer alle til å ringe 113 uten å nøle.

Jeg oppfordrer alle til å gå på kurs i hjerte-lungeredning.

Da blir vi ikke livredde når noe skjer. Da blir vi livreddere.