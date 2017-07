Jernbane i nord?

Nesten hver dag skrives det om at vi ønsker jernbane her nord, i fra Fauske til Kirkenes. Det skrives og det prates, men ingen ting skjer. Det har sågar vært stukket en trace, som vi ennå kan finne spor etter, men det er snart 100 år siden.

fra en jernbanefamilie, så langt tilbake som vi kan følge. Min tippoldefar, min oldefar og min bestefar har alle vært jernbanearbeidere, og min bestefar var banemester på Dovrebanen. Bestemors store drøm var at jeg skulle fortsette i min bestefars fotspor, men slik ble det ikke.

Jeg har alltid interessert meg for jernbane og dens historie. Jeg husker godt at når vi skulle reise til Røros, så måtte vi skifte tog på Støren, fordi Rørosbanen var smalsporet. Skulle vi til Nord-Norge, så var Grong et endepunkt, men omsider ble det Fauske og til slutt Bodø.

, håper vi på at det en eller annen gang skal komme en jernbane, men det blir ikke i min tid. Det forbauser meg at det skal være så vanskelig å bygge en jernbane her nord, når det skjer ellers rundt om i verden.

«Det er så vanskelig å prosjektere å bygge i nord, fordi det så mye fjell og fjorder»; sier en del politikkere. Tull og tøys, sier jeg. Hvordan klarte de å bygge Dovrebanen med det utstyret arbeiderne hadde den gang. Det ble mange tuneller, skjæringer og store bruer. Se på Orkla bru, en bru som vi gladelig viser frem i dag også. Sommertoget kjørte over denne broen.

La oss se fremover. Hva skjer ute i den store verden. Det er ikke noe som stopper andre land i å bygge nye tuneller, bruer, og høyhastighetstog. Sverige — Kiruna flytter en hel by østover, men å bygge en jernbane fra Tromsø til Fauske eller Narvik, det klarer vi ikke.

på jernbanen, som sikkert ikke blir ferdig før 2050, må vi få fisken på veien, transportert til Europa i løpet av kort tid. Til dette kreves det opprusting av våre veier, bygging av nye og bedre tuneller, større bruer som kan kutte fergetrafikken. Ja, jeg sier ikke mer. Jeg overlater dette til nye ingeniører, unge folk som vil satse på moderne teknologi, og ikke til politikere som ikke ser lengre enn nesetippen.

Verdens lengste hengebro finner vi i Japan, som er på 1991 meter. Vi kan korte kjøretiden ned fra halv timen med ferge, til 3-4 minutter med bil over en hengebro på samme strekningen.

forbundet sammen med tunneler. Når den nye Gotthardtunellen står ferdig, raser togene gjennom tunellen i en hastighet som er utenkelig for oss i dag. Om noen år står senketunellen mellom Danmark og Tyskland klar, og hva dette vil bety, ja det kan jeg ikke gi noe svar på.

Det forskes på nye miljøvennlige motorer, og snart kommer det kraftigere motorer på våre lastebiler, som behersker de nordnorske forhold både sommer og vinter. Dette krever at våre veier fra kysten og inn til hovedferdselsårene forsterkes og bygges ut. Transport inn til Bardufoss flyplass kommer til å bli viktig, da det forskes og bygges nye og større miljøvennlige flytyper. Da kan vi frakte fisken til kontinentet på en meget hurtig og forsvarlig måte. Har vi råd til dette? Ja, dersom vi bruker pengene på oss selv, til å frakte mat ut til en verden som kanskje kommer til å sulte. Mens vi her hjemme sitter og planlegger og krangler, planlegger andre store tiltak for bedre samferdsel og godstransport. Bygg ut veiene og flyplassene her nord! Start bygging av ny jernbane med ny teknologi.

Lykke til med det hele innen 2030-40.