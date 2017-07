«Rørende fergeinteresse, Rødvei»

Tilsvar: Alle involverte har prøvd å legge sin beste vilje til for å øke fergekapasiteten

Fylkestingsrepresentant Ole Johan Rødvei fra Høyre har sendt formelt spørsmål til meg jmf Fylkestingets reglement om sommerferga Botnhamn-Brensholmen, og utviser en tilsynelatende ny og prisverdig rørende interesse for ferga. Spørsmålet er også sendt ulike aviser som leserinnlegg. Rødvei skal få et formelt svar på sine spørsmål, men jeg finner det også riktig å besvare Rødvei sine noe lemfeldige antagelser og påstander her.

Endelig større ferge, men det var et stort men... Da det endelig kom ny og større ferge som skulle trafikkere fergesambandet mellom Botnhamn og Brensholmen, måtte ferga snu.

gikk ut med anbud på sommersambandet Botnhamn-Brensholmen på ei 40pbe ferge (betydelig større ferge) med opsjon på 20pbe (gjeldende kontrakt for 2016) .Dette for å prøve å få ei større ferge inn på sambandet, men samtidig sikre oss at vi fikk anbud som sikret samband i 2017. Vi fikk inn kun ett anbud på 40pbe ferge og to på 20pbe ferge. Det er nemlig slik, til Rødveis orientering, at det ligger ikke flust med ferger rundt omkring som ikke er i bruk. I tilbudet på 40pbe ferge (MF Stetind) ble det tatt en del forbehold i forhold til fergekai, og det ble foretatt kontroll og målinger, som avklarte at for å kunne anta dette anbudet måtte det foretas betydelige ombygginger av fergekai for at MF Stetind skulle kunne trafikkere sambandet.

Fylkesrådet antok dermed i vinter det rimeligste anbudet på 20pbe ferge, som var fra samme rederi, og den ferga som har trafikkert sambandet de siste årene, Torghatten Nord AS med MF Helgøy, ei 24pbe ferge. Fylkesrådet sa samtidig at man skulle se på mulighetene for å kunne øke kapasiteten i høysesongen på annet vis, om det kunne la seg gjøre.

I begynnelsen av april ble fylkeskommunen kontaktet av Torghatten med spørsmål om vi kunne være interessert i å prøve M/F Vågan i dette sambandet i juni/juli. Ei ferge de hadde mulighet til å omdisponere noen uker i høysesongen, men som skal inn i annet samband i Nordland. Dette ville bety at kapasiteten på sambandet ville øke fra 24pbe med Helgøy til 35pbe med Vågan. Det sa vi selvsagt ja til, da en slik løsning ville kunne avhjelpe behovet i den delen av sesongen det er mest trafikk på sambandet.

Torghatten fikk M/F Vågan til Troms og gikk ut for å prøve fergekaien på Botnhamn 26. juni, og det viste seg da at klaringen mellom porten på ferga og hydraulikktårnene på fergekaien var så liten at sikkerheten ikke kunne ivaretas. En har videre sett på hva som eventuelt kunne gjøres av mindre tiltak for at MF Vågan skulle kunne trafikkere noen uker i høysesongen, men konklusjonen er desverre at det ikke lar seg gjøre.

Her har altså alle involverte; Torghatten, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen prøvd å legge sin beste vilje til for å øke kapasiteten i høysesongen på sambandet, og så fremstiller Rødvei det som noe negativt og skadelig for omdømmet. Ærlig talt ! Rødvei, som fylkestingsrepresentant burde du kunne verdsette at man her faktisk har forsøkt fra alle parters side. Rødvei burde også være kjent med resultatet av det ordinære anbudet fra i vinter, og at kapasiteten med det i utgangspunktet var 24pbe med MF Helgøy, og at alle forsøk på å øke det ville være av det positive.

Det er ikke gjort et eget kostnadsoverslag for ombygging av fergekaien i Botnhamn. Et estimat på 12,5 mill kroner for bytting av hydraulikktårn og fergebro er basert på kostnader for tilsvarende arbeid på Skrova i 2016. Informasjonen er innhentet fra Statens vegvesen i forbindelse med de vurderinger som ble gjort av nødvendige tiltak for at M/F Stetind skulle kunne gå inn i sambandet i en periode.

I samarbeid med Statens vegvesen ble mål og tegninger av M/F Vågan satt sammen med mål og tegninger av fergekaien, denne sammenstillingen viste at klaringen mellom fergen og tårnene skulle være tilstrekkelig.

Nærmest uansett hva man hadde gjort av forundersøkelser i dette tilfellet, så ville resultatet blitt det samme. De tegningsgrunnlagene som er tilgjengelige viser at fergen skal ha nok klaring til å kunne gå inn i fergekaien. De faktiske forhold på stedet viser at fergen ikke har nok klaring til tårnene.

Dersom man skal bygge en ny fergekai vil kostnaden sannsynligvis ligge mellom 30 og 50 millioner kroner. Jeg antar at Rødvei er kjent med at Fylkestinget i 2016 gjorde vedtak om at Botnhamn-Brensholmen skal etableres som helårssamband, når man etter hvert skal ut på ordinære anbud på fergene i Troms 2019/2020, og at det da er lagt opp til krav om 50pbe ferge. I den sammenheng vil Rødvei få muligheten til å være med på å ta stilling til investeringsbehovet ved fergekaien Botnhamn og Brensholmen for å kunne ha slik kapasitet, mot dagens fergekaier som er bygd for en betraktelig mindre kapasitet i sin tid.

Det kan og nevnes til Rødveis orientering, at nevnte ferge, MF Stetind, er satt inn på det andre sommersambandet Andenes-Gryllefjord, noe som gjør at vi har en betydelig bedre kapasitet der nå, enn tidligere, også det et resultat av god vilje til å øke kapasiteten på sommerfergene fra alle involverte.

Rødvei gjør i sitt spørsmål/innlegg det til et poeng å sammenligne med tidligere anbud for hurtigbåt og manglende tilpasning til kai. Det Rødvei her glemmer er at gjennom rettssystemet fikk fylkeskommunen fullt medhold i at det ansvaret lå på operatør for hurtigbåtene. Her bidrar desverre Rødvei bare til å bygge oppunder feiloppfatninger, noe han kunne spart seg for. Han glemmer også at da Høyre hadde fylkesråd for samferdsel i Troms, var det stort sett usikkert om sommerfergene i det hele tatt skulle gå eller ikke, det har det ikke vært etter den tid.

Til slutt har jeg en liten oppfordring til Rødvei om hva han kanskje kan bruke sin nyervervede omsorg for ferge i Troms til. Nemlig å forklare sine partikolleger i regjering og Stortinget, galskapen i at dagens regjering og stortingsflertall har sørget for at Troms fylkeskommune i 2019 vil ha 60 millioner mindre i året til å drive båt/ferge for, på grunn av endringer vedtatt med gradvis innfasing fra 2014. Samt at hans regjeringsparti sammen med sitt stortingsflertall i vår, vedtok ytterligere endring som reduserer vår ramme til båt/ferge med ytterligere 15 millioner i året fra 2018. Da ville kanskje Rødveis nyervervede omsorg for ferge framstå noe mere troverdig i et stortingsvalgår.