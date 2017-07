«Forsvarspolitikk krever breddesyn»

Kronikk: Rygge vs. Bardufoss og kampen om helikoptrene.

Jeg ser at flere politikere i Østfold, både fra Høyre og Arbeiderpartiet, kjører hardt på at alle Bell 412 fra Bardufoss skal til Rygge.

I dag er det ni maskiner på Rygge, derav seks maskiner som er oppgradert til HP. Det er ni maskiner på Bardufoss. Denne fordelingen mellom Bardufoss og Rygge er det særdeles viktig å fortsette med. Nettopp for å ivareta en forsvarlig beredskap i nord og sør.

At det er spesialstyrke på Rygge, er for meg en ny opplysning (ref. Moss avis 30. juni). Spesialstyrken er på Rena, ca. 60 minutters flyging fra Rygge. Spesialstyrken er tydelig på at de ikke trenger flere Bell 412. De har per nå ikke kapasitet til å trene med de ni maskinene som er på Rygge. Kanskje kapasiteten hadde blitt større hvis det sto maskiner fra Rygge på Rena? I tillegg har Rygge Sea-King på beredskap.

Litt historie: I utgangspunktet var det 12 maskiner på Bardufoss og seks maskiner på Rygge. Etter oppdraget i Afghanistan, ble tre av maskinene til Bardufoss plassert inntil videre på Rygge. På denne måten ble det ni på Rygge og ni på Bardufoss. Dette var et resultat primært etter tragedien 22. juli.

Siden mandags kveld 3. juli har 339-skvadronen på Bardufoss vært ute på tre oppdrag knyttet til beredskapsmaskinene, dette i våre tre nordligste fylker! Dette vitner om Bardufoss sin sentrale beliggenhet i nord. De siste årene har 339-skvadronen på Bardufoss hatt rundt 150 beredskapsoppdrag med Bell 412. Maskinene på Rygge har hatt?

I dag 6. juli står det fire Merlin helikopter og ett C-160 fra Tyskland her på Bardufoss. De trener sitt mannskap i kanskje verdens beste område. Clockwork fra Storbritania har også sin treningsbase her på Bardufoss. I tillegg er det sivil og militær flygerutdanning på Bardufoss. Vi har ukentlig inne C-17 Globemaster og C-130.

NH-90 er snart operativ for sitt oppdrag for Kystvakten, men er ikke egnet til bruk i terreng pga. radarsystemer. Denne maskinen er spesialbygd kun til dette formålet.

For en uke siden åpnet den nye hangaren på Bardufoss, samt Norges mest moderne BRP-stasjon. Total kostnad på dette er rundt èn milliard. Dette er for å innfri LTP til Arbeiderpartiet fra 2008 og 2012.

Nå må det en gang for alle bli slutt på denne kampen mellom Bardufoss og Rygge. Her på Bardufoss er det aksept for at Rygge beholder sine ni Bell 412, og at Bardufoss beholder sine ni Bell 412.

For to måneder siden sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at «det sentrale helikoptermiljøet fortsatt skal være på Bardufoss». Dette er synonymt med det gamle begrepet «hovedbase». Dette vitner om at flystripa på Bardufoss er brukbart til mer enn å dyrke potet! Jeg forventer at Arbeiderpartiet allerede nå i god tid før valget er enda mer tydelig på hva som menes. Det skal, og må ikke være rom for tolkning alle veier. Som lokalpolitiker forventer jeg en 100 prosent garanti for at 339-skvadronen med minimum ni Bell 412, ledelse og tungt vedlikehold består som i dag på Bardufoss.

Forsvarspolitikk krever breddesyn. Man må se Forsvaret av Norge under ett, og ikke stoppe opp ved Trøndelag.