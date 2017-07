«Ta ballen, ikke mannen»

Hersketeknikker og personangrep fra ordføreren.

Kommunestyrerepresentant Katrine Boel Gregussen reagerer kraftig angående hersketeknikker og personangrep som ordfører Geir-Inge Sivertsen har utvist mot undertegnede ved siste kommunestyremøtet. Det har hun all grunn til å gjøre, fordi ordfører gikk over streken i forhold til det som forventes av en leder til det øverste politiske organet i en kommune.

Undertegnede gjorde ordfører oppmerksom fra talerstolen at slike hersketeknikker ikke var akseptabelt — verken mot undertegnede eller andre kommunestyrerepresentanter. Slike hersketeknikker kan skremme fremtidige og mer uerfarne politikere — og det er det siste vi trenger i disse tider med både demokratisk underskudd og mangel på aktive mennesker i politikken.

Personlig anser jeg meg selv som hardhudet, og har opplevd verre ting rettet mot meg enn det retoriske stuntet som ordfører prøvde seg på i denne konkrete saken. Slik sett la jeg episoden bak meg når saken var ferdigbehandlet, og konsentrerte meg videre ved å utføre min jobb som folkevalgt. Men når jeg leste svaret som ordfører har avgitt i Folkebladet knyttet til Katrine Boel Gregussen sine reaksjoner, fikk jeg sterkt behov for å si par ord i den anledning.

For det første inneholder ordførers svar absolutt ingen antydning til beklagelse. Tvert i mot, ordfører fortsetter med sin «ovenfra og ned»-holdning til andre kommunestyrerepresentanter. En slik holdning uten et snev av ydmykhet når man har «trådd i salaten» er ikke et ukjent fenomen når vi snakker om vår ordfører.

Ordfører forklarer sin irrasjonelle reaksjon som resultat av undertegnedes «udokumenterte påstander uten belegg». Hva eksakt mener ordfører at undertegnede har påstått som var udokumentert og uten belegg, er for meg helt uforståelig. Undertegnede har fremmet en påstand fra talerstolen om at avlysningen av anbudsprosessen knyttet til ny brannstasjon var fattet på meget tvilsomt grunnlag — om det i det hele tatt fantes et.

Påstanden var basert på fremlagt dokumentasjon i saken, der i blant fra advokaten til en av entreprenørene som var i anbudsrunden, og som har begrunnet det hele meget godt juridisk i sitt brev til Lenvik kommune. Dokumenter som underbygger mine påstander finnes dermed i store mengder — spørsmålet er bare om man har interesse om å lese dem. Derfor er jeg fristet til å påstå at ordfører ikke bare mangler respekt for meninger til andre kommunestyrerepresentanter, men også andre fagfolk.

Retorikken til ordfører antyder at undertegnede ikke skal ha egne meninger eller vurdere saker med faglig innhold. Ifølge ordfører skal man ved hver anledning stole helt og holdent på vurderinger fra administrasjonen i Lenvik kommune eller ordfører selv. Da kan jeg opplyse ordfører om følgende: Glem det! Det er nettopp dårlige vurderinger innen administrasjonen i Lenvik kommune som har ført oss til dette anbudsrotet. Til syvende og sist, vi som sitter i kommunestyret er valgt fra folket til å foreta selvstendige vurderinger, utredninger, tankeprosesser og prioriteringer.

Vi er alle mennesker, ingen av oss perfekt, og vi alle gjør feil. Derfor er det uproblematisk for meg å akseptere at også administrasjonen begår feil — noe som jeg også presiserte fra talerstolen. Men når grove feil begås alt for mange ganger, da må vi folkevalgte også ta ansvar og si i fra når nok er nok.

I den forbindelse har jeg følgende å si til ordfører: Det er på tide at også du begynner å respektere at andre har meninger som ikke er i samsvar med dine, uten å ty til ufine bemerkninger, personangrep eller hersketeknikker — fordi du er på ingen måte verken perfekt eller allvitende selv.