"Et tryggere arbeidsliv!"

Rekrutterinng til helsesektoren

Helsevesenet er helt avgjørende i et samfunn. Uten et helsevesen som fungerer blir vi sykere, står lengre utenfor arbeidslivet og lever kortere og dårligere liv.

Samtidig som det trengs flere hender og hoder i helsesektoren ser vi at ufrivillig deltid, uforutsigbare arbeidstider og lav lønn gjør at mange velger andre retninger enn nettopp denne. Helsefaglig utdanning er en av de mest kjønnsdelte utdanningene, og et stort antall av de som begynner på helsefag faller fra.

Hvis politikerne mener noe med at de ønsker at flere skal utdanne seg til å arbeide i fremtidens helsesektor er det på tide å sette inn flere tiltak for å rekruttere. Vi må sørge for å skape et utdanningsløp som gir flere en mulighet til å fullføre. De teoretiske fagene er grunnleggende for at helsefagutdanningen skal være god, men flere elever må få tidligere kjennskap til å møte de praktiske og relevante sidene med utdanninga.

I dag er det sånn at for å bli helsefagarbeider (hjelpepleier) må man tradisjonelt gå to år på skole og to år i lærlingtid. Det hjelper lite med 50 prosent teori og 50 prosent praksis når sannheten er at over halvparten står uten lærlingplass når de er ferdige på skolen. I SV mener vi at retten til lærlingplass må lovfestes slik at elevene får en reell mulighet til å fullføre den utdanningen de har startet på. For å sørge for at flere gutter skal søke seg til utdanningen bør rådgivertjenesten styrkes og rekrutteringskampanjer som retter seg mot gutter må iverksettes. Helsevesenet trenger også menn!

Et arbeidsliv i helsevesenet er viktig, men også fysisk krevende. Uryddige arbeidsforhold og et stort etterslep på lønnsstigen sammenlignet med andre sektorer er ikke bare en rekrutteringsutfordring, men også veldig urettferdig. Vi mener at det ikke er rett at så viktig arbeid ikke skal anerkjennes, og at de som velger disse utdanningene skal stå igjen i et usikkert og uforutsigbart arbeidsliv. SV skal løfte kampen for retten til heltid, likelønn og et tryggere arbeidsliv i helsevesenet.