La kjøkkenet bestå!

Sammenslåingsgaloppen på Senja er i gang.

Sammenslåingsgaloppen er i gang med hensyn til storkommune på Senja. På nytt er det kjøkken på Tranøy sykehjem som skal bort – ifølge forslag fra rådmann og øvrige folkevalgtes økonomiske beregninger. Det er for dyrt å lage maten til de som har sine siste leveår i sykehjemmet.

Hvem er det dette rammer? Det er de som i dag bor på sykehjemmet, og som ikke skal få oppleve duft og smak av nylaget mat. I tillegg er det vi pensjonister som fremdeles klarer oss hjemme som er det neste som skal inn – som meg og også de folkevalgte som er i kommune- og formannskap. Er det dette vi selv ønsker oss og ser fram til: Tre-fire dager gamle brødskiver innpakket i plast – og kun oppvarmet middag. Ikke et eneste nylaget måltid. Er det ikke noe som heter ”Verdighetsgaranti for eldreomsorgen”?

Blir det omgjort på kjøkken for mat levert fra storkjøkken på Finnsnes – blir nåværende kjøkken aldri ”ommøblert” til noe annet og brukt kun til mellomlagring av maten. Prislappen på ommøbleringen, er den kommet på bordet til de som tar avgjørelsen? Arbeidsplassene på kjøkken forsvinner – også skatteinntekter til kommunen. Som trøst blir vel arbeidstakerne tilbyd jobb på Finnsnes. Det blir også dyrt å levere mat fra Finnsnes – 1,4 millioner ifølge Folkebladet 21.4.17. Da er det all mat som serveres hele døgnet – året rundt.

Hvorfor da ”gå over bekken etter vann”? Hvorfor ikke la Joker-butikken levere all mat i form av ferdigmiddager fra ”Fjorland.” (Middager ligger mellom 50 og 70 kroner pr pakning). Brød baker de og selger allerede – og i tillegg har de godt utvalg av pålegg. Dermed kunne det kanskje bli en arbeidsplass mer ved butikken. Da slipper enn utgiftene til kjøring av mat fra Finnsnes. For det blir vel de samme som jobber i pleiesituasjonen som også skal varme opp og servere maten – og er det beregnet flere ansatte til dette?

Hva blir så det neste som skal nedlegges? Har det ikke vært fortalt tidligere i forbindelse med forhandling om sammenslåing, at det alle arbeidsplasser i Tranøy skulle bestå? Det må jo ligge mye spart i økonomi om ledere såg på en sammenslåing innen skolesektoren.

Enn om elevene på barnetrinnet ved Vikstranda skole overflyttes til Silsand skolen, så må det vel bli spart store summer for kommunen i form av lærerlønninger/renhold osv? Tipper at skolen der blir det neste som forsvinner når sammenslåingen er et faktum. Det er jo ikke lengre avstand mellom Vangsvik og Silsand som mellom Skrolsvik/Rødsand og Stonglandseidet, hvor ungene i sør har blitt kjørt til skolen på Stonglandseidet i mange år.

Igjen – la beboere på Tranøy sykehjem få oppleve nylaget mat også i fremtiden. Husk at det også en dag er kanskje du politiker som blir beboer på hjemmet.