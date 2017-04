Nei til fornøyelseskjøring

Snøscooter i utmark

Ordføreren i Salangen viderefører praksisen fra sin forgjenger med å fronte snøscooterfolkets sak. Viser til kronikk i Folkebladet 19.04., og minner om at forrige ordfører startet en «ordføreraksjon» for såkalt «rekreasjonskjøring» med snøscooter.

Det er vanskelig å vite hvor stor del av befolkningen i Salangen ordføreren representerer i sin argumentasjon i denne saken. Men: En landsomfattende undersøkelse gjort for «Norsk friluftsliv», (TNS Gallup - Natur- og Miljøbarometer 2014), viser at på landsbasis er det 77 prosent av befolkningen som ikke vil ha liberalisering av lov om motorferdsel i utmark.

Dette står å lese på NF sin heimeside (utdrag): «Norsk Friluftsliv er en paraplyorganisasjon for 16 friluftsorganisasjoner, blant andre 4H, DNT, NJF, Røde Kors, Skiforeningen. Tilsammen utgjør disse organisasjonene 940.000 medlemskap og flere enn 5.000 lag og foreninger. Norsk Friluftslivs klare holdning er at det ikke kan åpnes for fornøyelseskjøring med snøscooter i utmark. Dagens behov er å stramme inn snøscooterkjøringen i utmark og sørge for lik praksis på nasjonalt nivå. Men for nyttekjøring, hvor kjøringen i seg selv ikke er et mål, må det være enkle rutiner for tillatelser og dispensasjoner. Å tillate ren fornøyelseskjøring med snøskuter vil innebære en formidabel økning av motorisert ferdsel i utmark, og vil være et dramatisk skifte i hvordan vi forvalter norsk natur. Å tillate fornøyelseskjøring vil være et verdivalg med store konsekvenser for det norske friluftslivet.”

Lovverket slik det var ga anledning til det alt vesentlige av nyttekjøring. Men den blå-blå regjering, mot dette klare flertall i befolkninga, fikk likevel endret lov og forskrifter i 2015 slik at kommuner kan åpne for snøscooterløyper, jfr §4a i ny forskrift. Forskriften stiller dog, forståelig nok, mange og klare betingelser som må oppfylles før løype kan åpnes. Kravene er selvfølgelig der for å kunne håndtere lokale interessemotsetninger innafor saksfeltet.

Men for ordføreren i Salangen er ikke dette tilfredsstillende. Hun kaller endringene ”symbolvedtak” og sier hun vil ”arbeide videre for å etablere et fornuftig lovverk”. Hva innebærer det? At vi ikke skal ha nasjonale retningslinjer? At kommunene skal stå helt fritt? At det mindretall av snøscootereierne som vi kan kalle ”gøy-kjørerne” skal få det som de vil til forringelse av trivsel i naturen for et stort flertall?

Det partiet jeg stemmer på støtter det verdigrunnlaget som NF og mange miljøorganisasjoner står for. Salangen SV har programfestet at partiet ikke ønsker snøscooterløyper til fornøyelseskjøring i Salangen.

En tankevekker til slutt: Et opprop med tittel ”Snu i tide” som noen representanter for flere av de ovenfornevnte organisasjoner står bak trekker opp et enda videre perspektiv når de avslutter slik: ”Alle forstår at vi må gjøre noe med livsstilen vår. Verden etterlyser et grønt skifte. Å åpne opp vår unike natur for motorisert fornøyelseskjøring er et vedtak i særdeles grov utakt med vår tids utfordringer.”