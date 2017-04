Den eneste med kunnskap om sannheten?

Kommunesammenslåing på Senja

Trond Hellemo tar i sitt leserinnlegg i Folkebladet bladet fra munnen, og som den eneste med kjennskap til arven, forkynner han Sannheten. Gjennom en god dose fordømmelse og varsel om straff, viderefører han arven fra svovelpredikanter som reiste rundt og skremte almuen til ”fornuft” og underkastelse. For å spisse det hele, hevder han at verken jeg eller Guttorm Nergård har skjønt noen ting. Ulydige og kunnskapsløse skoleelever, fortjener refs!

Slike hersketeknikker kombinert med trusler tilhører de mørke kapitlene i vår historie, og slike skal jeg ha meg frabedt!

Det er riktig at vi har hatt flere samtaler hvor du Trond, har fortalt mange historier om hvordan tingene tidligere hang i sammen her i Berg kommune. Disse historiene hadde en fellesnevner, nemlig hvor ille du og dine sambygdinger i Mefjorden opplevde å bli behandlet av Berg kommune både i forhold til skole, samfunn og deg som yrkesutøver. Hvis det er denne arven du sikter til og ønsker jeg skal videreføre, må jeg bare beklage.

Du omtaler Stortinget som ”koloniherrer som kommer til kolonien sin og forkynte hvordan det skulle være”. Dette er i tråd med populismens forakt for regjering og dermed vårt høyeste folkevalgte organ Stortinget; det organet som vitterlig er det eneste som kan opprette eller oppløse kommuner her i landet. Et minimum av respekt for Stortingets flertall bør være på sin plass også for tilhengerne av små kommuner.

Berg Arbeiderparti gikk til valg på å innlemme Berg kommune i en større kommunestruktur. Med dette valgprogrammet fikk vi over 40 prosent av stemmene. Skal du og dine meningsfeller diktere oss hvordan disse stemmene skal forvaltes? Skal Berg Arbeiderpartis kommunestyrerepresentanter svikte sine velgere når valget om fremtidig kommunestruktur skal gjøres?

Jeg har all respekt for at man er uenig i politikk og sak. Det er sågar et av grunnpilarene i et demokratisk samfunn. Ditt innlegg er imidlertid ikke basert på respekt for uenighet, men bærer heller preg av et personangrep på undertegnede og Guttorm Nergård. Slike ytringer og personangrep er for meg ytterligere en bekreftelse for at tiden er overmoden for en ny og større kommune med større takhøyde og blikket framover.