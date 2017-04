Kommunesamenslåing på Senja

Status dags dato: Eg ska skrive beint på: Først te deg Jan Harald Jansen: Då du ga deg tell som sjef i Berg Arbeiderparti, sa eg tell deg: Dòkker har en tung arv å videreføre!

Den arven e det stort sett bære eg som kjenne tell i detalj i dag. Du visste lite om den ifrå førr, og du har vist — sist på folkemøtet i Senjahopen — at du ikkje har skjønt nòkken verdens ting. Du og ditt parti har ført arven videre ved å programfeste å fjerne Berg ifrå kartet. Det e litt av en uhyrlig sensasjon!

Med «alle» hjelpemidla sette du di taletid inn på å førrsvare og førrherlige den såkalte «intensjonsavtalen» du hadde fått i stand i lag med Lenvik/Tranøy, en avtale ingen av oss hadde ønska. Det du sku gjøre overførr Lenvik/Tranøy, va å klarlegge Berg-folket sitt syn. I stedet gjekk du inn i en såkalt intensjonsavtale og førrfekta den overførr folket i Berg! Og du hadde brukt tida godt te propaganda førr å kneble folket!

Så te deg, Guttorm Nergård: Dòkker hadde på listeprogrammet at dòkker sku bevare Berg som egen kommune. På folkemøtet sa du nòkke heilt anna: Du hadde bestemt deg!

Mandatet ditt ifrå velgaran gjekk ut på å ta vare på Berg. Det va det du lovte og det du sku gjøre overførr dem som ville fjerne Berg inn i en ny kommune. Du sku ta vare på folkets ønske og vilje ansikt te ansikt med dem som ville nòkke anna. Men du snudde rauva te folkemeininga og forrådte velgaran dine. Eg trudde lenge nòkke sånt ikkje kunne gå an.

Dòkker to — Jan Harald og Guttorm — va det som greidde å tolke ei folkeavstemming på 71 prosent mot samenslåing te et fleirtall på én førr samenslåing i Berg kommunsstyre — et knep som aldri vil bli glømt eller tellgjett. Dokker to va det som la terrenget åpent førr «styringsrepresentantan» ifrå Oslo tell å førrkynne tvangssamenslåing. Så kom altså koloniherran te kolonien sin og førrkynte korleis ting ska være — omfavna av dòkker som «veit best».

Eg har gådd lenge og tenkt på detta - og eg fann ut te slutt at eg ikkje lenger kan sette her med hender’n i fanget. Eg må sei dòkker sannheita.

Den maktarrogansen dòkker har vist må få ettespell førr dòkker og førr andre!