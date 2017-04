«Med tvang skal godt samarbeid bygges?»

Kronikk: Kommunesammenslåing på Senja

Ja, da var vi der mange av oss trodde vi ville komme. Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet har bestemt seg for å bygge en ny kommune i Midt-Troms med bruk av tvang. Fra 1. januar 2020 er Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken historie, og en ny kommune ved navn Senja skal vokse fram.

Aller først vil jeg bare si at jeg har vært (og er) en som har troen på Senja kommune som konsept. Jeg har troen på at vi sammen kan skape bedre tjenester enn det vi har i dag. Jeg har troen på at den nye kommunen vil kunne vise skikkelige muskler når det kommer til samfunnsutvikling. Senja kommune vil bli en kommune med rundt 15.000 innbyggere, den vil ha et variert og sterkt næringsliv, og den vil ha et regionsenter i sterk utvikling. Det ligger med andre ord til rette for «by og land - hand i hand».

Men, det er alltid et men. Jeg er stygt redd for at måten vi har kommet fram til Senja kommune på vil ri oss som et mareritt de neste årene. Selv om de to Høyre-ordførerne i Tranøy og Lenvik jubler hemningsløst så jubler ikke folket.

politikerne i Tranøy å gå i mot folkeavstemmingen. Noen vil hevde det var respektløst, andre vil hevde at de tok ansvar. Jeg vil ikke dømme de folkevalgte i Tranøy, og jeg respekterer fullt ut deres valg. I Berg kommune valgte politikerne til slutt å overlate alt til Stortinget. De sa verken ja eller nei. I Torsken kommune ble det et klart nei i kommunestyret. I Lenvik kommune har et overveldende flertall i kommunestyret vært positive til kommunesammenslåing.

Så hva sitter vi egentlig igjen med etter denne prosessen? Jo, etter min mening sitter vi igjen med en ytterligere mer splittet Senja-region. Folk er forbannet. Lokalpolitikere mottar trusler. Mistroen til demokratiet er stor. Jeg må si at jeg forstår at folk er oppgitte, og jeg tror dette vil prege den videre prosessen. For hvordan kunne tre folkeavstemminger med klare resultater i favør «nei» bli satt til side?

at Høyre og Fremskrittspartiet, gjennom sin arroganse i kommunereformen, har skapt et aldri så lite helvete for oss som bor i Senja-regionen. Jeg tror Senja kommune kommer til å bli en skikkelig krangel-kommune, der konflikter, mistro og elendighet kommer til å prege både fødselen, barndommen og ungdomstida til den nye kommunen.

Enkelte har beskyldt meg for å være negativ, noe jeg finner underlig. Jeg vil understreke at jeg ønsker å få dette til å fungere — for alle. Men jeg hadde heller ikke vært en ansvarlig politiker om jeg hadde prøvd å skjule realitetene. Jeg har snakket med folk og lokalpolitikere fra alle kommunene, og jeg må ærlig innrømme at negativiteten er overveldende. Det må jeg ta inn over meg. Om jeg ikke hadde gjort det hadde jeg vært regelrett arrogant.

prosessen. Høyres Jan Tore Sanner har lenge vært tydelige på at dette skal være en frivillig reform. Når kommunene har sagt sitt, og Sanner ikke var fornøyd med svaret, ble det plutselig tvang. Regjeringens politikk «med tvang skal godt samarbeid bygges», har jeg imidlertid liten eller ingen tro på. Grunnen til at dette blir feil er enkel; folk føler seg satt til side.

Som Lenvik-politiker blir det viktig å vise ydmykhet og forståelse for frustrasjonen som kommer fra de kommunene vi nå skal tvangsgifte oss med. Hovmod og bedreviten er ikke å anbefale i slike situasjoner. Så får vi alle krysse både fingre og tær (og det som er) for at dette går bra. Tiden leger alle sår, heter det. Så får vi bare se hvor lang tid det tar før sårene etter et tvangsekteskap leges. Tvi tvi!