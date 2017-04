Hvem holder hvem for narr?

Innspill

Ser i Folkebladet både på lørdag og nå på tirsdag at det etterspørres en forklaring på hvorfor det ikke er satt av penger til gang og sykkelveg på Silsand.

I lørdagens utgave sier Line Miriam Sandberg at hun har mistet tilliten til fylkesråd Ivar B. Prestbakmo. Hun beskylder han for å holde befolkningen for narr. Ordfører Geir-Inge Sivertsen er også deltakende i oppropet - og da regner jeg med at man har forankret det meste helt til topps, og de bruker blant annet uttrykket skammelig.

Nåvel, kanskje det? Tirsdagens utgave er sortfarget med leder for utvalg og miljø, Kjetil Johansen sine utblåsninger om samme tema, der han blant annet poengterer at det er trasig at man må fortsatt leve med usikkerheten om når gang- og sykkelstien faktisk blir etablert. Ja, jeg kan trygt belyse både Johansen og Sandberg at det er befolkningen i Trollvik også!

At befolkningen på Silsand har behov for gang- og sykkelsti både på nord- og sørsiden skjønner jeg meget godt. Det er temmelig trafikkfarlige forhold de myke trafikantene i disse områdene beveger seg i, og jeg er helt sikker på at de heller ikke har noen å miste.

Imidlertid er det slik at prioriteringer må til, og Trollvik fikk, etter mange ti-år med kamp, etablert en reguleringsplan med nødvendige plangrunnlag, der man påbegynte en god gjerning, og forholdene lå godt til rette for å avslutte denne gjerningen. Faktisk ble vi lovet at prioriteringen av ferdigstilling av gang og sykkelsti/fortau i Trollvik var på topp blant kommunens politikere.

Hva har skjedd? Er det slik at «hylekoret» har stilnet og politikerne har funnet ut at vegen er nå så sikker at man kan prioritere andre områder siden det ikke har vært noen dødsulykker i det siste? I så fall må dere skjerpe dere kraftig, politikere!

At noe har foregått er åpenbart! Enten har dette skjedd der vedtak er gjort «bak gardinene» så å si, eller så har vi ikke fulgt med i «timene»? Forsøker politikerne å skyve behovet, som de engang hadde prioritert høyest av alle, under teppet og håper på at ingen oppdager det…? Eller er det kort og godt en forglemmelse?

Man har jo fra kommunen redegjort for bruk av millionbeløp, både av kommunens midler og Vegvesenets midler for å få planlagt trafikksikring langs denne vegen, og dernest stått opp og fortalt beboere langs denne vegen at nå skjer det snart…?

At noen har holdt noen for narr er helt sikkert, men den «steinen» som nå kastes fra glasshuset, kaster jeg nå tilbake og etterspør hvilken prioritet trafikksikringen langs Trollvikvegen har pr dags dato, og hva dere har tenkt å gjøre med denne situasjonen?