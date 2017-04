Sp vil sikre helikoptre og hovedbase

Kronikk

Senterpartiet fortsetter vår kamp for å sikre Hærens helikoptre på Bardufoss og å holde arbeidsplassene og kompetansen knyttet til helikoptrene på Bardufoss.

Høyre, Frp og Ap forsøker å så tvil om hvem som kjemper for helikoptre på Bardufoss ved å gjøre debatten Hærens helikoptre vanskelig å følge med på. Men i politikken gjelder noen svært klare regler: Det man ønsker gjennomført, foreslår man nettopp å gjennomføre. Det man er for, stemmer man for. Det man er i mot, stemmer man i mot. Nå må Høyre, Frp og Ap ta et valg, og vise hva de er for og hva de er mot.

I den siste tiden har Høyre og Arbeiderpartiet stilt spørsmålstegn ved Senterpartiets representantforslag angående helikopter og hovedbase på Bardufoss. Høyre sier de ikke forstår forslaget. Ap mener vi burde trekke forslaget fordi vi ikke har flertall.

La meg bare gjøre det klinkende klart. Sp kommer ikke til å trekke forslaget etter ordre fra andre partier. Og til Høyre, så skjønner jeg ikke hva som er vanskelig med å forstå av forslaget.

De punktene det skal stemmes over er klare, og jeg gjengir dem her ordrett; 1. Stortinget ber regjeringen sikre at det norske Forsvaret har egnet helikopterstøtte for Hæren lokalisert på Bardufoss. 2. Stortinget ber regjeringen sikre at hovedbasen for helikopter beholdes på Bardufoss, med tilhørende operativ og teknisk ledelse, utdanning, trening, vedlikehold, logistikk og administrasjon.

Dette er punktene som skal opp til votering i forsvarskomiteen. Høyre med Geir Inge Sivertsen henger seg opp i en setning i en lang innledningstekst som sier følgende “Forslaget innebærer ikke en omgjøring av vedtaket Stortinget gjorde høsten 2016”.

Det er det heller i utgangspunktet ikke, fordi Stortinget med regjeringen i spissen ikke har gjort noe vedtak angående Bardufoss. Setningen ovenfor er ment å presisere at man ikke skal ta fra spesialstyrkene de helikoptrene de allerede har. Stortingsflertallet har sagt at helikopterkapasiteten på Bardufoss skal utredes sammen med landmaktsutredningen som kommer etter valget en gang. Det Senterpartiet ønsker er en avklaring rundt Bardufoss nå, og for oss er det en selvfølge at vi skal ha en hær i indre Troms med egnede helikopter og at hovedbase for helikopter skal ligge på Bardufoss. Om setningen ovenfor er problematisk for Høyre vil man gjennom behandlingen i komiteen kunne klargjøre akkurat hva setningen betyr. Det viktige er å få en avklaring rundt Bardufoss nå, og det er punktene det skal stemmes over klinkende klar på.

Jeg må også bare få minne Høyre på at det er de som har satt oss i denne situasjonen, og skulle begynne å kritisere et forslag Sp kommer med er for meg ikke annet enn et forsøk på ikke tape ansikt i valgkampen.

Senterpartiet kjemper for at Hovedbase helikopter skal forbli på Bardufoss. Dette inkluderer operativ og teknisk ledelse, utdanning, trening, vedlikehold, logistikk og administrasjon for helikoptrene. Dette er i tråd med hva Stortinget vedtok, med Sp i spissen, i 2008 og 2012.

Til Arbeiderpartiet og deres oppfordring til Sp om å trekke forslaget så blir ikke det å skje. Senterpartiet fremmer dette representantforslaget for å sikre Hovedbasen på Bardufoss. Det fremmes en rekke representantforslag i Stortinget årlig, hittil i år er det fremmet 82. Flere av disse er meldt inn av eksempelvis Arbeiderpartiet om andre saker. At Målselv Ap sår tvil om verdien av å fremme et representantforslag, får stå for deres regning, men hvis Ap mener slike forslag er verdiløse, så er det merkelig at de selv fremmer representantforslag?

Når Steffen Jakobsen og Målselv Ap mener at innholdet i vårt forslag er for viktige til fattes som enkeltvedtak, så stiller det jo unektelig andre enkeltvedtak som er fremmet, i ett underlig lys. Det er beklagelig å se Målselv Ap snu i denne saken, de har tidligere uttrykt at de ønsket Ap ville støtte forslaget. Det er tydelig at Ap sentralt, ved å sende opp Marit Nybakk til årsmøte i Målselv Ap, har klart å omvende lokallaget.

Jeg kan ta nettopp Marit Nybakk som eksempel på at et representantforslag er viktig og kan få gjennomslag. Nybakk var en av forslagstillerne bak representantforslag 8:69 (2004-2005), som ble vedtatt av Stortinget. Gjennom forslaget sørget Marit Nybakk for at 337-skvadronen skulle stasjoneres og operativt understøttes fra Bardufoss, samt at stasjonsvedlikeholdet og innfasingen skulle gjennomføres ved samme stasjon. Er det slik at Målselv Ap og Steffen Jakobsen mener at representantforslaget som Nybakk den gang bidro til å legge frem, som overførte 337-skvadronen til Bardufoss, ikke burde vært fremmet?

På det nåværende tidspunkt er det ingen grunn til å endre på dagens ordning med en todelt 339-skvadronen, slik Ap har gjort ved å støtte LTP’en. Både Hæren og spesialsoldatene på Rena har bruk for helikopterstøtte, og så lenge det ikke er nok helikoptre til å dekke det totale behovet, så bør vi videreføre dagens ordning. Det Ap nå har bidratt til å gjøre med sin støtte til Høyre og Frp, er å skape usikkerhet og utrygghet for fremtiden til hovedbase helikopter og 339-skvadronen på Bardufoss. Målselv Aps oppfordring om å trekke representantforslaget, er kun et utspill for å redde ansikt ovenfor velgerne.

Senterpartiet har denne høsten og vinteren brukt tid på å reise rundt i nord for å snakke med forsvaret, lokalbefolkning og lokalpolitikere. Det har lenge vært kjent at representantforslaget ville bli fremmet. Å nå skulle bli kritisert fra de to store partiene Høyre og Ap for å fremme et slik forslag, er for meg underlig, det er tross alt Ap og Høyre som har skapt usikkerhet rundt hva som vil skje med Bardufoss. Så nå får vi håpe lokale politikere i fylket vet hvor de hører hjemme, og virkelig tar opp kampen i eget parti for å støtte vårt forslag.

Senterpartiet har ført an i kampen for Bardufoss, noe vi kommer til å fortsette med, og vi håper flere partier slutter seg til representantforslaget.