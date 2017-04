Trøkket må holdes oppe

339-skavdronen og Bardufoss flystasjon.

Jeg ser at tidligere offiser og stortingsrepresentant Tor Nymo er ute i media med ros og ris til mine ytringer angående behandlingen av helikoptersaken. Mellom linjene kan det tolkes som om at Nymo hentyder at jeg har mistet fokus og kampkraft. Dette vil jeg sterkt tilbakevise, noe jeg herved vil dokumentere.

Hadde Nymo kontaktet meg, så ville han ha fått særdeles mye dokumentasjon på at jeg i hele perioden har kjørt knallhardt opp mot eget parti, spesielt de siste ukene. Spør Nymo sine partifeller på Løvebakken, så vil han se at mye er sendt til alle stortingsrepresentantene. Dette er også dokumentert hos postmottaket på Stortinget.

Jeg har ikke på noen måte endret fokus eller standpunkt i denne saken, men har vært lyttende i form av økt kunnskap og forklaring rundt hvordan et nytt solid vedtak bør fattes. Faktum er at Arbeiderpartiet på nyåret har innrømmet til dels slett arbeid før jul med behandlingen av den foreløpige LTP, og mye ligger nå til rette for at hele saken kan lande på en solid og trygg måte for Bardufoss og Nord-Norge.

Mine ytringer i sosiale medier er marginale i forhold til trøkket opp mot sentrale politikere, partier og aviser i nord og sør. Følgende skrev jeg til Arbeiderpartiets stortingsgruppe 19. mars; «Jeg har forstått det slik at Senterpartiet i løpet av kort tid kommer med et Representantforslag (dok-8). Basert på det Jonas, Anniken og Cecilie uttalte i media for noen måneder sider, så vil jeg se det som en selvfølge at Arbeiderpartiet støtter et slikt forslag. Dette vil vise styrke i partiet, samt en stadfesting om at det går an å snu og se det totale Forsvaret for Norge.»

«Jeg tillater meg avslutningsvis å vise til LTP 2008 og 2012. All infrastruktur knyttet til disse LTP er nå ferdige, bortsett fra BRP som skal flyttes inn i rundt midten av juni. Det er investert over 1,5 milliarder kroner for å nettopp innfri det som Arbeiderpartiet var arkitekten bak.

Det må aldri være tvil om hva betydningen til 339-skvadronen, 139. Luftving og hovedbase for helikopter på Bardufoss er. Dette er dokumentert i utallige dokumenter, studier og planer både nasjonalt og internasjonalt. Senest i natt så man viktigheten av Bell 412 på Bardufoss i forbindelse med redningsaksjon i fjellheimen.»

Følgende skrev jeg til Arbeiderpartiets stortingsgruppe 23. mars; «Jeg hører signaler om at dere i dag ikke vil støtte representantforslaget til Sp om Bardufoss, 339-skvadronen, hovedbase og 139. Luftving. Det er ikke samsvar mellom tidligere LTP 2008 og 2012, der Ap satt i regjering. Det er heller ikke i samsvar med det ledelsen av partiet sa i media for få måneder siden. Med andre ord; alt står klart på Bardufoss iht tidligere LTP, der det er investert over 1,5 milliard. Penger i søpla! Viser Arbeiderpartiet styrke og forutsigbarhet? Stemmer dette, så er det pinlig for Ap. I tillegg ignorer dere et samlet politisk Troms, samt politimester og fylkesmann!»

Følgende svar fikk jeg fra Arbeiderpartiet 24. mars; «Ap har en klar politikk for å sikre helikoptermiljøet på Bardufoss, ikke avvikle det. Punktene Cecilie, Jonas og Anniken kom med januar står fast: Arbeiderpartiet vil sikre egne helikoptre for hæren basert på Bardufoss. Kystvakta skal ha sine NH90-helikoptre og hæren skal ha sine egne helikoptre, enten Bell-helikoptrene eller nye hærhelikoptre. Det er naturlig at hærhelikoptrene på Bardufoss organiseres i en egen skvadron, enten 339 eller en ny skvadron. Basesjefen på Bardufoss overtar luftvingens funksjoner med kommando og kontroll over enhetene på basen, inkludert ledelses-, stab-, vedlikeholds- og støttefunksjoner for helikoptrene. For oss er det viktige hva som er best for Bardufoss og Forsvaret, ikke ett politisk spill fra andre partier. Slike vedtak gjøres riktig og langsiktig i forbindelse med langtidsplan og landmaktutredning til høsten, der vi også kan se helikopter i sammenheng med hæravdelingene. Det gjøres ikke i et representantforslag. Ellers er det viktig å vite at Dok 8- forslag sjelden blir vedtatt i Stortinget, bare vedlagt protokollen. Ofte legges Dok 8- forslag fram av et opposisjonsparti for å vise en politikk, et synspunkt. I vår vil det komme mange slike i Stortinget, nå er det Stortingsvalgår! Verst er det dersom dette fra Senterpartiet blir stemt ned. Da kan Forsvarsdepartementet vise til at Stortinget er imot. Derfor burde Sp aldri lagt fram dette.»

Jeg svarte dette på tilbakemeldingen; «Jeg tolker signalene fra dere som at det er stort grunnlag for optimisme angående Bardufoss. Ikke for å være belærende på noen måte, men det er flere faktorer som spiller inn når det gjelder Bardufoss, deriblant: 339-skvadronen består på Bardufoss med ni Bell 412, eller nye helikoptre. Hovedbase for helikopter i Norge blir på Bardufoss, noe som innbefatter tungt vedlikehold og alle funksjoner. 139. Luftving med alle støttefunksjoner består på Bardufoss. Alt dette er iht. Arbeiderpartiets LTP fra 2008 og 2012. Alt står nå ferdigstilt på Bardufoss til dette formålet, men BRP- bygget er klart om få måneder. En massiv investering. Jeg håper og tror at saken nå lander, slik at vi får den troverdigheten som folket etterlyser og partiet fortjener!»

I tillegg vet jeg at Arbeiderpartiet holder et særdeles våkent øye på regjeringen og departementet hva angår en mulig iverksettelse av noen som helst flytting av personell- og eventuelt maskiner. Vi må i denne sammenheng være klar over at per nå er kun to tredeler av LTP behandlet. Den siste biten kommer til høsten. Jeg har også reflektert over hvorfor ikke Venstre og KrF satte et ultimatum overfor regjeringen i denne saken. De er jo som alle vet støttepartier til regjeringen! Neida, det er mer bekvemt å skyte på Arbeiderpartiet, enn heller å ta innover seg det faktum at det faktisk er nåværende regjering som er arkitekten bak dette kaoset.

Før jul ble det beklageligvis et forlik med Arbeiderpartiet, men sannheten er at alternativet hadde vært betydelig mer dystert for Bardufoss. Når det er sagt, så har jeg tidligere ytret sterk kritikk av vedtaket, men det gledes når man ser at Arbeiderpartiet viser rom for endring.

Hva om nåværende regjering hadde falt på grunn av denne saken? Hvilket parti vil ta over en sunken skute under ett år før valget? Jeg har en klar oppfatning av at et samlet politisk Troms er enige om målet i denne saken, men veien dit er det delte meninger om.

Trøkket må holdes oppe helt til vi ser at saken har landet på en solid og tilfredsstillende måte, uansett parti. Håper at dette gir Tor Nymo de nødvendige svar.