«Maktarroganse og overkjøring av folket»

Innspill: Tvangssammenslåing av Senja-kommunene

Onsdag kom meldingen. Helge Njåstad og Frank Jenssen hadde tatt den lange veien fra Oslo for å møte ordførere og rådmenn i Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Ordren var klar, de fire kommunene skal slås sammen, ved tvang, til en storkommune.

Regjeringen er ute i ekstraomganger etter mange runder for å få kommunene til å inngå intensjonsavtale om sammenslåing. Onsdag var det straffekonkurranse på fylkeshuset. Ordførerne i Lenvik, Torsken, Berg og Tranøy hadde møtt opp, på andre siden av banen stod Helge Njåstad og Frank Jenssen. Det regjeringen nå legger opp til er et feigt spill hvor kommunene ikke har noe de skulle ha sagt. Straffekonkurransen består av regjeringen alene på banen, lokalpolitikere og lokalbefolkningen blir satt på sidelinjen. Da er det enkelt å vinne frem selv for Njåstad og Jenssen.

Det er for meg uhørt etter at man har brukt mye ressurser på å gjennomføre folkeavstemninger skal overkjøre hva folket i Torsken, Tranøy og Berg mener. 71 prosent av befolkningen i Berg sa nei til sammenslåing. 75,7 prosent sa nei i Torsken. 64,3 prosent i Tranøy. Dette har tydeligvis ingen ting å si, lokaldemokratiet blir overkjørt, dette er ikke annet enn maktarroganse fra regjeringspartiene, en maktarroganse som vi dessverre har vært vitne til i svært mange saker nå.

alvorlig løftebrudd særlig fra Frp som nå er et av de mest ivrige partiene i regjering for tvangssammenslåing. Her er ordrett hva som står i prinsipprogrammet for perioden 2013-2017: Folkeavstemning “Fremskrittspartiet ser svakheter ved vårt demokrati. Det bør derfor innføres et system der velgerne, gjennom folkeavstemninger, får direkte avgjørende beslutningsrett. Våre representanter skal alltid følge resultatet av en folkeavstemning.”

Dette har visst ikke så mye å si lenger for de dresskledde herrer i Frp, nå kjører de over folket på lik linje med sin samarbeidspartner Høyre og gjør igjen et av tidens løftebrudd. De forsøker ikke engang å verdsette folkeavstemningene, de gir fullstendig blaffen.

Kaller tvangsbruken respektløs og skremmende Ordførerne fra yttersida av Senja var ikke veldig fornøyd med beskjeden de fikk på fylkeshuset i Tromsø onsdag.

kommer i regjering skal vi legge truslene om tvangssammenlåing av kommuner død. Ingen pisk, ingen trusler om kutt i overføringer, men troen på lokaldemokratiet og folket er grunnlaget for at i det hele tatt Senterpartiet er en kraftig motmakt til dagens sentraliseringsreform fra regjeringen. Arbeiderpartiet er og smertelig klar over at dette kommer til å være et absolutt krav fra oss om vi skal i regjering med dem. Kommunegrenser er demokrati, det er fordeling av makt og det gjør og at interessene til folk ute i distriktet blir ivaretatt. Vi må ha grunnleggende tilbud til alle innbyggerne i dette landet, slik at det er mulig å bo i distriktet og drive små bedrifter som står for det meste av vår verdiskapning.

- Setter demokratiet til side Kommunene på Senja slås sammen til én stor kommune. Ordfører i Berg, Roar Åge Jakobsen, er mildt sagt ikke fornøyd.

som virkemiddel er et arrogant syn på lokalbefolkningen, og indikerer en bedrevitende holdning hos politikere. Store enheter drukner demokratiet og ikke minst den lokale verdiskapningen. Et slikt Norge vil ikke vi ha. Vi vil ha et Norge med bosetning fra sør til nord, et levende land der alle blir hørt. Vi vil ha kommuner med barnehager, skoler og eldreomsorg!

Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, og et enstemmig landsmøte har sagt at om Senterpartiet kommer i regjering skal vi reversere alle vedtak som er gjort om tvangssammenslåing. Det er å ta lokaldemokratiet og folkeviljen på alvor.