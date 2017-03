«Kommunestyret i Berg — Hva skjedde?»

Kronikk

Det var med undring jeg ble vitne til en usedvanlig merkelig behandling av kommunereformen i kommunestyremøte i Berg en måneds tid tilbake. Ved møtets begynnelse kom det fram at Berg Ap og Felleslista dagen før hadde bedt om få satt på sakskartet intensjonsavtalen mellom de fire Senja-kommunene. Dette hadde tydeligvis ordføreren tatt inn på sakskartet, men de nevnte partiene ønsket likevel ikke at dette skulle behandles og ba om å få saken strøket av kartet igjen. Hva var dette for slags manøver?

I stedet for la Berg Ap fram et forslag på vegne av seg selv og Felleslista, hvor de ba Stortinget ta stilling til spørsmålet om kommunesammenslåing. Nok en merkelig manøver i en sak hvor kommunen skulle ta stilling selv. Det falt meg inn at her ligger det noe bak. Kommunestyret ble overrumplet og det som alle hadde forventet, at det skulle bli en debatt om intensjonsavtalen og konsekvensene for Berg med en sammenslåing, var plutselig ikke lenger tema.

Selv om det har gått en tid etter denne merkelige hendelsen, føler jeg behov for å komme med noen betraktninger: Berg kommune har hatt en offensiv holdning med å legge til rette for næringslivet, både med utbygging/tilrettelegging av industriområder og kaier, og hvordan innretningen på avgiftsregimet er gjort gir dette betydelig forskjellig fra nabokommunene. Med en sammenslåing av kommunene vil historiske rammebetingelser i Berg bli påvirket slik at det kan få svært uønskete virkninger for etablert næringsliv.

På toppen av dette vil det skje en utrenskning av arbeidsplasser i kommunens administrasjon og etter hvert også medføre redusert sysselsetting i skoler, barnehager og i omsorgsyrkene, med negativ betydning for butikkene og andre tjenester. Kommuneadministrasjonen vil bli strippet allerede i «reform»-perioden ved naturlig avgang og etter hvert også når storkommunen får reduserte overføringer, noe som vil skje fra dag èn ifølge intensjonsavtalen.

Befolkninga i Berg, enten det er i nordre Berg eller i Søndre Berg kan stå over for en dramatisk situasjon når arbeidsplassene er borte. Det er på tide at både Fylkesmannen og stortingspolitikerne får opp øynene og fatter hva som er i ferd med å skje. At lokalpolitikere lar være å ta dette inn over seg, er meg en gåte. Kanskje også ledelsen i Lenvik kommune og Folkebladet bør gjøre seg andre tanker om hvordan regionen best utvikles, og heller fokusere på styrking av ytterdistriktene, enn å strippe dem. Det er tross alt 60-70 kilometer vei for befolkningen fra bygdene i Berg når de skal ha utført administrative tjenester fra Finnsnes. Det er omtrent avstanden fra Oslo til Eidsvoll!

Vi som bor her ønsker å utvikle bygdesamfunnene, ikke bygge de ned. Fylkesmannens profetier om befolkningsutviklingen i Berg og Torsken vil selvfølgelig gå i oppfyllelse dersom sammenslåing blir foretatt, men på hvem sitt alter? I denne situasjonen er det grunn til å påpeke at Berg Arbeiderparti og Felleslista, faktisk er sine bygders verste fiender, og jeg undres virkelig på at de tør å ta ansvar for disse mulige konsekvensene.

Dersom det var et forsøk å fraskrive seg ansvaret ved å overlate dette til Stortinget, er dette et elendig politisk håndverk fra de samme to grupperingene. Kanskje Berg Ap nå håper at moderpartiet skal sørge for at denne sammenslåingen ikke blir effektuert likevel, i så fall en underlig tankegang når lokalpartiet både har fjernet seg fra partiet sentralt og heller ikke retter seg etter de demokratiske prinsipper som følger av en folkeavstemning.

Dette bør være til ettertanke!