«Vi tar fra trålerne og gir til kystflåten»

Jeg registrerer at Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth og Kari-Anne Opsal fra Troms mener at dagens pliktsystem bør strammes til eller så må kompensasjonen som bedriftene skal betale, økes. Jeg foreslår altså en tvangsavkorting på 20 prosent. Det betyr at jeg foreslår å ta kvoter fra trålerne, og fordele 8 500 tonn til kystflåten i nord. Det kan bety fem tonn per fartøy. Med dagens fiskepriser er det drøyt 100 000 kroner i året.

Så registrerer jeg at noen ønsker å avkorte enda mer. Enkelte tar til ordet for at 100 prosent skal tas fra trålerne. Det betyr at noen altså ønsker at vi ikke skal ha en trålflåte i Norge. Det ville fått dramatiske konsekvenser, både for bedriftene det gjelder og for fangstmønsteret av torsk. Da måtte en enda større del av torskefisket foregå i noen korte vintermåneder, når fisken er lettest tilgjengelig for kystflåten.

Pliktkommisjonen konkluderer også med at pliktsystemet ikke bidrar til lønnsomhet. Slik tilbudsplikten i dag virker, har den liten effekt på selskapenes drift; mindre enn 10 % av tilbudspliktig råstoff kjøpes av tilgodesette anlegg. Interessen fra tilgodesette kjøpere for trålfisk er laber. Bare 1,7 prosent av totalkvoten for torsk selges innenfor pliktsystemet. 7 000 tonn ble omsatt via tilbudsplikten i 2016. Jeg foreslår altså å overføre mer til kystflåten enn det som omsettes av trålerne innenfor systemet i dag.

Det bør imidlertid legges til at selv om de tilgodesette filetbedriftene i stadig mindre grad benytter fryst råstoff fra trålerne, så er det andre deler av fiskeindustrien som tar imot mye av dette råstoffet og bidrar til norske arbeidsplasser langs kysten.

politisk rådgiver og statssekretær for fiskeriministeren under Stoltenberg II-regjeringen. Hun har selv sittet med ansvaret for at vi i dag har et pliktsystem som de aller fleste er enige i at ikke fungerer, inkludert Myrseth og Opsal selv. Stoltenberg-regjeringen sendte for øvrig et forslag om innstramming på høring i 2012, men trakk selv forslaget da de etter høringsrunden så konsekvensene for lønnsomheten i de aktuelle bedriftene.

Når det gjelder størrelsen på kompensasjonen er regjeringens forslag basert på den anslåtte verdien av å oppheve pliktene. Vi har til og med økt kompensasjonen sammenlignet med det ekspertgruppen foreslo. Det er litt spesielt at 100 millioner blir karakterisert som "fjottpenger". Jeg vil anta at kystsamfunn kan dra langt bedre nytte av 100 millioner enn en symbolsk tilbudsplikt som har svært liten betydning for landinger av fisk.

Troms Arbeiderparti vil utrulig nok at det nå skal settes ned enda et utvalg. Det kalles beslutningsvegring. Intet annet.

Med vårt forslag ønsker vi å legge til rette for gode, forutsigbare og konkurransedyktige vilkår for næringen. Det er det som må til for å sikre lønnsomme arbeidsplasser.