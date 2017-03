«Under minstemål fra fiskeriministeren»

Kronikk: Pliktsystemet for torsketrålere

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) leverer en oppskrift på nedlegging og sentralisering når han fjerner pliktsystemet som sikrer fisk på land og arbeidsplasser i nord. Nylig la fiskeriminister Per Sandberg (Frp) frem en stortingsmelding. Der vil han fjerne bearbeidingsplikten, tilbudsplikten og aktivitetsplikten. Tilbake tilbyr han kystkommunene en pott på 100 millioner til omstilling. Pluss en avkortning på 20 prosent av kvotene fra de seks trålerne som har aktivitetsplikt forbeholdt kystflåten.Resten går til en håndfull redere, fortrinnsvis sørpå.

La det være sagt: Vi er enige i at dagens pliktordning ikke fungerer optimalt, men uenig i at den skal fjernes framfor å forbedres. Sandberg flytter enorme fiskeverdier ut av landsdelen og over på få hender. Det er ikke problemfritt. I stortingsmeldingen vedgår også fiskeriministeren det. For som det sies: «En oppheving av pliktsystemet kan medføre at industrianlegg legges ned, noe som vil ha konsekvenser for de angjeldende lokalsamfunn».

Sjømatnæringen spiller en stadig viktigere rolle for nordnorsk økonomi. Produktiviteten og lønnsomheten er imponerende høy, og landsdelens bidrag til sjømatnæringen blir stadig viktigere, oppsummerer den ferske rapporten Sjømat i nord. Helt fra Ottars beretninger via Hamsun og moderne litteratur går det en rød tråd: Vi nordlendinger lever av det havet kan gi. Det ligger i vår kultur og identitet. Nå kan vi miste kvoter til evig tid. Det kan vi ikke stå å se på.

Troms Arbeiderparti vil at det skal settes ned en kommisjon som skal gjennomgå leverings-, aktivitets-, og bearbeidingsplikten for at den skal kunne fungere best mulig. Når ikke dagens pliktsystem fungerer, må den forbedres og tilpasses vår tid — ikke skrotes. Fra Sintef er det gitt estimater på at de marine næringene kan passere eksportverdien til petroleumsnæringa innen 20 år. Intensjonene i Havresursloven sier at fisken skal komme den kystnære befolkningen til gode. Da blir fjerning av kvoter og plikt dårlig politikk. Og 100 millioner kroner i kompensasjon elendig butikk.

Nordnorske kystkommuner og fylkeskommuner står samlet mot fiskeriministerens forslag. Et opprør fra Finnmark til Nordland er et bilde på at engasjementet er bredt. Fornøyde redere og misfornøyde kystsamfunn viser at fiskeriministeren mangler balanse i sitt prosjekt.

Derfor inviterer vi i april til tverrpolitisk samling i Tromsø. Målet er å danne et nordnorsk lag som står sammen og jobber mot våre partier på stortinget. Allerede i mai kan saken bli lagt frem. Tiden er kort, men viljen er stor. Ingen har hittil sagt nei til å bli med.

Vi vet at fisken vår har vært med å bygge landet. Det vil vi at den fortsatt skal gjøre, men vi vil være med på det sjøl framfor å være råvareleverandør. Fisken i nord må tilhøre nord for å gi ringvirkninger i nord.

Noe annet kan vi ikke akseptere.