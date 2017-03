«'Design for alle' for økt frihet»

Universell utforming i Troms

En av frihetene for oss mennesker er å kunne ferdes der vi ønsker uten for store hindringer på veien. Dette gjelder og rent fysisk. Langs veien, på fortauet, ut og inn av butikker, ut og inn til jobben, på bussen.

De som kan bevege seg uten hjelpemidler tar ofte fri beveglese som en selvfølge. Det er dessverre ikke sånn for alle. Det er ikke alltid enkelt å bevege seg ut av døren hjemme og være en del av dagliglivet når man er avhengig av hjelpemidler for å komme seg frem. Dette gjelder mennesker i alle aldre, både unge og gamle.

Det er en utfordring for handlingsfriheten når utformingen av samfunnet ikke tar hensyn til at alle som ønsker det skal kunne bevege seg mest mulig fritt ved egen hjelp. Det er derfor vi har «universell utforming» (design for alle). Universell utforming er et begrep innen samfunnsplanlegging, design, byggningsmasse, uteområde, infrastruktur, transport, tjeneste- og produktutvikling.

Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne uten å lage spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. Universell utforming - design for alle - skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig.

I disse dager fordeler regjeringen tilskudd til universell utforming med flere millioner og 425.000 av disse skal komme til nytte i Troms. Pengene skal brukes til å styrke kunnskapsutvekslingen, kompetanseheving og informasjon om universell utforming på viktige samfunnsområder.

Fylkesmannen i Troms har fått midler for å finne en metode/retningslinje for hvordan universell utforming skal/bør behandles i plansaker - fra planbeskrivelse til planbestemmelse og plankart. Hovedmålet med prosjektet er å sette fokus på universell utforming i Troms ved å styrke koblingen mellom forvaltningen og brukergruppene.

Hverken Troms fylkeskommune eller kommunene i Troms har en egen handlingsplan for universell utforming. Om dette er riktig er det ganske så sørgelig - så, for litt inspirasjon: Gratangen kommune skal utarbeide universelt utformet sansehage der uteområdet kan brukes av andre brukergrupper som barnehage, kommuneansatta og generelt av innbyggerne i Gratangen kommune. Uteområdet vil fremstå som en sosial møteplass i sentrum av kommunen.

Torsken kommune satser på videreutvikling av et godt lokalt samfunn ved å prioritere tiltak som bidrar til likeverdighet og fjerning av barrierer for funksjonshemmede. Kommunen skal kartlegge hindringer og barrierer i publikumsbygg som eies av kommunen.

Med Regjeringens fokus på dette området og de tiltaksmidlene som nå fordeles håper vi at dette kan inspirere flere kommuner og politikere til å legge til rette for gode lokalsamfunn med fellesareal som er tilpasset alle brukere.